Bertens verslaat Kerber in eerste duel WTA Finals

Kiki Bertens heeft maandag haar eerste wedstrijd op de WTA Finals, het traditionele slottoernooi van het tennisseizoen, gewonnen van Angelique Kerber. Ze had het in Singapore aanvankelijk erg lastig, maar kwam overtuigend terug. Ze was uiteindelijk met 1-6, 6-3 en 6-4 te sterk voor de Duitse nummer twee van de wereld.

Aan het begin van de eerste set kreeg Bertens direct een kans om op voorsprong te komen. Ze kreeg een breekkans in de derde game, maar benutte die niet. Daarna kwam Kerber op dreef: ze brak Bertens twee keer en had de winst in de set in iets meer dan een half uur binnen.

Kerber leek af te koersen op een makkelijke zege. Ze liep uit naar een 2-0-voorsprong in de tweede set. Bertens kwam echter terug: dankzij twee breaks won ze de set met 6-3. Vervolgens vielen er in de laatste set over en weer breaks, zeven in totaal. Bertens pakte er vier, genoeg voor de winst.

Groepsfase

Bertens komt in de rest van het toernooi sowieso nog twee keer in actie. De eerste ronde van de WTA Finals is een groepsfase, waarin de Nederlandse nummer negen van de wereld is ingedeeld bij Kerber, Naomi Osaka (Japan) en Sloane Stephens (VS). Die laatste twee speelsters namen het eerder op maandag tegen elkaar op. Stephens won. De beste twee speelsters uit de poule gaan door naar de halve finale.

Eerder dit jaar kwamen Bertens en Kerber elkaar ook tegen in de derde ronde op Roland Garros. Daar was het Kerber die won. Bertens versloeg de Duitse één keer eerder: in 2016, ook op het grandslamtoernooi in Parijs. Na maandag staat het onderlinge duel tussen Kerber en Bertens op 2-2.

Bertens won dit jaar de WTA-toernooien in Charleston (VS), Cincinnati (VS) en Seoul (Zuid-Korea). Het bracht haar op de negende plek op de wereldranglijst - één plaats te laag om mee te mogen doen aan de WTA Finals, het prestigieuze en lucratieve toernooi voor de acht beste speelsters van het jaar. Vorige week kreeg ze echter alsnog een toegangsbewijs in de schoot geworpen, doordat de mondiale nummer één Simona Halep geblesseerd afzegde.