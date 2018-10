Australische premier biedt nationale excuses aan voor kindermisbruik

De Australische premier Scott Morrison heeft maandag excuses aangeboden aan slachtoffers van het seksueel misbruik binnen onder meer de Rooms-Katholieke Kerk. Het is voor de tweede keer ooit dat een premier van Australië zich nationaal verontschuldigt, meldt persbureau Reuters. “Vandaag confronteren we als natie ons gebrek om te luisteren, te geloven en gerechtigheid te bieden. Sorry”, aldus premier Morrison in het parlement in de Australische hoofdstad, Canberra, waar hij zo’n achthonderd misbruikslachtoffers toesprak. “Ik geloof jullie, wij geloven jullie, jullie land gelooft jullie.”

De excuses volgen op een vijf jaar durend onderzoek van een commissie naar meer dan achtduizend misbruikzaken binnen religieuze- en overheidsinstellingen die verantwoordelijk waren voor de veiligheid van kinderen. Hieruit bleek dat 7 procent van de Australische katholieke priesters tussen 1950 tot 2010 zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Dat komt neer op ongeveer 2.400 priesters.

Lees ook: Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in stand

Zelfs de derde man van het Vaticaan, kardinaal George Pell, moet terechtstaan voor seksueel misbruik. Hij de hoogstgeplaatste rooms-katholieke geestelijke die van kindermisbruik verdacht wordt. In mei dit jaar trad ook de aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, af nadat een rechtbank hem schuldig had bevonden aan het verhullen van seksueel misbruik van twee jongens door een priester in de jaren zeventig. Wilson is de hoogste geestelijke binnen de hele Katholieke Kerk die naar aanleiding van misbruikschandalen is veroordeeld.

“We zeggen sorry”, zei premier Morrison. “Tegen de kinderen die we tekortgedaan hebben, sorry. Tegen de ouders wier vertrouwen werd verraden en die moeite hebben gehad om het leven weer op te pakken, sorry.”

Lees ook: Paus noemt misbruik een misdaad. ‘Dus?’

Biechtgeheim

Behalve excuses beloofde premier Morrison strengere controles. Veel slachtoffers vinden dat de overheid daarin tekortschiet. Hoewel Australië dit jaar een compensatieregeling heeft ingesteld om slachtoffers van misbruik maximaal 150.000 dollar te betalen, moet de conservatieve Australische regering nog bepalen of zij de aanbevelingen van de commissie die het seksueel misbruik binnen de kerk onderzocht zal overnemen.

Een van die aanbevelingen van de commissie was dat priesters die tijdens de biecht bekentenissen over kindermisbruik horen, dat zouden moeten melden bij de autoriteiten. De kerk wees dit echter af en liet eind augustus weten dat er over het biechtgeheim niet te onderhandelen valt.

Een nationaal excuus gebeurde maar één keer eerder, in 2008. Destijds verontschuldigde de toenmalige premier Kevin Rudd zich voor het assimilatiebeleid tegenover de Gestolen Generaties van inheemse Australiërs, die tussen 1910 en 1970 onder dwang bij hun families en gemeenschappen werden weggehaald als jonge kinderen.

Wereldwijd misbruik

Het misbruik binnen de Katholieke Kerk blijft niet alleen beperkt tot Australië. Over de hele wereld bestaat grote woede over de schandalen binnen de kerk. Steeds weer vinden er nieuwe onthullingen plaats. In augustus werd er een vernietigend rapport gepubliceerd van een onderzoekscommissie in Pennsylvania, die tot de conclusie kwam dat er sinds de jaren veertig meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door meer dan driehonderd priesters.

In Ierland, waar paus Fransiscus onlangs op bezoek was, bleek uit diverse rapporten dat tienduizenden Ierse jongens en meisjes zijn misbruikt. In Chili boden alle bisschoppen hun ontslag aan het eind van een crisisberaad over misbruik binnen de kerk.