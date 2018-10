Amerikaanse generaal gewond geraakt in Afghanistan

Bij de aanval in het zuiden van Afghanistan afgelopen donderdag die twee hooggeplaatste Afghaanse functionarissen het leven kostte, is ook een Amerikaanse generaal gewond geraakt. Het Pentagon bevestigt zondag dat brigadegeneraal Jeffrey Smiley door minstens één kogel werd geraakt, schrijft The Washington Post. Verder zijn er geen details bekendgemaakt.

Talibaanstrijders openden het vuur in de gouverneursresidentie van de zuidelijke provincie Kandahar. Daar was net een topoverleg geweest, onder anderen met de hoogste militair van de VS in Afghanistan, NAVO-generaal Scott Miller. Een Afghaanse politiechef en de regionale chef van veiligheidsdiensten kwamen bij de aanval om het leven. De gouverneur van Kandahar raakte zwaargewond. Generaal Miller bleef ongedeerd.

Vrijdag werd al duidelijk dat twee Amerikanen gewond waren. Het Pentagon wilde in eerste instantie niet zeggen of Amerikaans militair personeel bij het vuurgevecht was betrokken. Nu blijkt dat één van de Amerikanen Smiley was, de leider van een trainingsmissie.

Lees ook: In Afghanistan vecht iedereen met iedereen

Miller een van de doelwitten

De aanval op de hooggeplaatste functionarissen en Amerikaanse hoge officieren kwam als een verrassing. Generaals komen normaal gesproken zelden in gevechtssituaties terecht, laat staan dat ze ook gewond raken. De Talibaan eisten de verantwoordelijkheid op voor de aanval en zeiden dat NAVO-generaal Miller een van de doelwitten was.

Vanwege de aanval werden de parlementsverkiezingen in Kandahar afgelopen weekend een week uitgesteld, in de rest van het land werd wel gestemd. Zaterdag vielen nog eens zeker vijftien doden bij een zelfmoordaanslag in de hoofdstad Kabul, zondag kwamen minstens elf mensen om het leven in het oosten van Afghanistan door een bermbom.