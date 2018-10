‘Saoediërs hadden een dubbelganger van Khashoggi’

Dezelfde baard, bril en kleren als Khashoggi, maar het is hem niet. Het Saoedische team dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de Saoedische journalist heeft een dubbelganger van het slachtoffer laten rondlopen in Istanbul. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN maandag op basis van videobeelden van Turkse autoriteiten. Volgens Ankara bestaat er geen twijfel over dat er sprake is van een uitgedacht moordplan om de criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman te laten verdwijnen.

Op de beelden is te zien dat een van de Saoediërs op 2 oktober rond 11.00 uur (lokale tijd) in een geblokt hemd het consulaat binnenloopt. Enkele uren later komt hij volgens Turkse lezing via een achterdeur naar buiten verkleed als Khashoggi, terwijl de vriendin van de Saoedische journalist aan de voorkant van het gebouw nog aan het wachten is.

Bezoek aan Blauwe Moskee

De 'dubbelganger' gaat vervolgens met een collega naar de Sultan Ahmetmoskee, ook wel bekend als de Blauwe Moskee en een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Istanbul. De kompaan draagt een witte plastic tas, vermoedelijk met de eigen kleren van de man verkleed als de journalist. De twee lopen een wc binnen, en de dubbelganger van Khashoggi komt weer in zijn eigen geblokte hemd naar buiten. Zonder baard, bril of kleren van de journalist, die worden vermoedelijk weggegooid in een vuilnisbak.

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says.@ClarissaWard has more, live from Istanbul: pic.twitter.com/AYZwmqNezf — New Day (@NewDay) October 22, 2018

Riad zei zondag nog dat er sprake was van een ongeval in het consulaat waarbij Khashoggi om het leven kwam. Volgens Turkije laat de inzet van een dubbelganger zien dat Saoedi-Arabië wilde doen alsof Khashoggi levend en wel het consulaat heeft verlaten om de moord te verhullen.