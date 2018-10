Activiteiten NS in Verenigd Koninkrijk verliesgevend

De Nederlandse Spoorwegen lijden verlies in het Verenigd Koninkrijk. Het spoorbedrijf, dat sinds dit jaar meer omzet haalt uit het buitenland dan uit de activiteiten in Nederland, heeft het afgelopen boekjaar op zeker twee van de drie Britse treinconcessies verlies geleden. Dat meldt Het Financieele Dagblad op basis van jaarcijfers.

Een woordvoerder van de NS bevestigt dat het spoorbedrijf kampt met tegenvallers in het Verenigd Koninkrijk. Het spoorbedrijf moest bijspringen door het Britse dochterbedrijf Abellio van een extra 54 miljoen euro te voorzien.

Een van de treinconcessies, Greater Anglia, dat het treinverkeer tussen Londen en Zuidoost-Engeland beheert, leed 2,5 miljoen pond (2,8 miljoen euro) verlies. Een tweede, Scotrail, leed 15,1 miljoen pond (17,1 miljoen euro) verlies. Over de Merseyrail zijn nog geen cijfers bekend.

De bijstortingen zijn leningen aan het dochterbedrijf, aldus de woordvoerder van de NS. “Over die lening wordt gewoon 8 procent rente betaald en die lening wordt afgelost over de looptijd van de concessie.”

Clausule

Een belangrijke reden voor het verlies van de Greater Anglia-concessie, die van oktober 2016 tot oktober 2025 loopt, is volgens de NS een meningsverschil over een clausule in het contract. Die clausule bepaalt dat Abellio een deel van de opbrengsten van het treinvervoer moet afdragen aan de Britse staat. Dat deel is volgens de clausule afhankelijk van de groei van de werkgelegenheid in de omgeving van Londen. Dit zou volgens de NS verkeerd berekend worden door het zogeheten Central London Employment Mechanism.

De activiteiten van NS in het buitenland zijn enigszins omstreden omdat het een staatsbedrijf is. Naast het Verenigd Koninkrijk is de NS ook actief in Duitsland.

In augustus bleek al uit de halfjaarcijfers van de NS dat het spoorbedrijf in de eerste zes maanden van dit jaar 14 miljoen euro verlies leed. In de eerste zes maanden van 2016 stond de NS nog 69 miljoen in de plus.