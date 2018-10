Zeker 17 doden bij groot treinongeluk in Taiwan

In Taiwan zijn zondagmiddag (lokale tijd) meerdere doden gevallen nadat een trein ontspoorde. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een verklaring van de Taiwanese spoorwegen.

Die noteerden rond half één ‘s middags Nederlandse tijd 17 doden en 126 gewonden. Het Taiwanese Central News Agency meldt dat er op dat moment nog zeker 30 mensen vastzaten in- of onder de gekantelde trein. Op foto’s is te zien hoe zes wagons ontspoord langs de rails liggen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.

De trein van Shulin naar Taidun ontspoorde in de kustregio Yilan, op zo’n 62 kilometer van de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het traject waar de trein verongelukte is volgens Reuters populair bij toeristen.

Dit bericht wordt aangevuld.