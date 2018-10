Twee Venezolanen omgekomen voor Arubaanse kust

Voor de kust van Aruba zijn zaterdagmiddag (lokale tijd) twee dode Venezolanen aangetroffen in een bootje. Drie van hun landgenoten zijn later aangehouden op het eiland. Dat heeft minister van Justitie Andin Bikker bekendgemaakt op een persconferentie.

Bikker benadrukte dat het nog onduidelijk is hoe de twee Venezolanen om het leven kwamen. Een van de arrestanten heeft tegen de krant Diario gezegd dat er zeker twintig mensen aan boord zaten. De verwachting is dat zij wel ongezien het eiland op hebben kunnen komen.

Premier Evelyn Wever-Croes noemde de houding van Nederland eerder “te onverschillig en irritant”. Later krabbelde ze deels terug, maar ze blijft erbij dat Nederland meer steun moet bieden, vooral financieel.

Wanhoop

“Dit zijn dingen die we niet willen op Aruba, maar waar we tegen wil en dank toch mee te maken krijgen”, zei premier Evelyn Wever-Croes op dezelfde persconferentie. “De wanhoop waarmee deze mensen op zoek gingen naar een beter leven dan ze in Venezuela hebben, is ontzettend verdrietig.”

Aruba en Curaçao liggen beiden niet meer dan 30 tot 40 kilometer uit de kust van Venezuela, waar sinds 2015 een crisis heerst die 2 tot 3 miljoen Venezolanen deed vluchten. De meesten doen dat naar buurlanden als Colombia of Brazilië, maar steeds meer probeert men het ook overzee. De Antillen zijn dan opties die binnen handbereik lijken. Zij worden bovendien vaak uitgenodigd door mensen die al op Aruba zijn, zei Wever-Croes zaterdag.

“Zij krijgen te horen dat hier kansen zijn en dat er werk is. Er wordt ze gezegd dat de reis hier naartoe niet gevaarlijk is.”

Dat moet stoppen, zei de premier. Aruba moet vooral op eigen benen kunnen staan voordat het anderen helpt, aldus Wever-Croes. Op het eiland dat zo’n 110.000 inwoners heeft, wonen inmiddels meer dan 5.000 illegalen. “Dit is een tweede Syrië aan het worden”, zei ze in mei.