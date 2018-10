Tekstschrijver en oud-wethouder Toon Gispen (80) overleden

Tekstschrijver en voormalig wethouder van Utrecht Toon Gispen is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt het gemeentebestuur van Utrecht zondag aan NRC. Volgens RTV Utrecht was Gispen al enige tijd ziek. Hij schreef grote hits zoals Niemand laat zijn eigen kind alleen van Willy en Willeke Alberti en samen met Pierre Kartner Manuela van Jacques Herb.

Gispen was van 2001 tot 2005 cultuurwethouder voor Leefbaar Utrecht. Burgemeester Jan van Zanen zegt in een verklaring dat Gispen geliefd was en “werd bewonderd door velen”.

“Als wethouder Cultuur (2001-2005) heeft hij veel van zijn creatieve initiatieven in praktijk gebracht door anderen voor zijn ideeën enthousiast te maken. Dat kon hij als geen ander met zijn fijne pen en welbespraaktheid. Voor mij als collega-wethouder was hij een groot inspirator, we hebben altijd contact gehouden met elkaar.”

Henk Westbroek, mede-oprichter van Leefbaar Utrecht, reageerde via Twitter.

henkwestbroek henk westbroek Vandaag overleed voormalig Leefbaar Utrecht wethouder Toon Gispen. Hij regelde de bouw van Tivoli, het Nijntje museum kwam er door hem en hij bedacht de Utrechtse Wijkraden. Het was bovenal een lieve man. Mijn medeleven gaat vooreerst uit naar zijn familie. Toon deugde. 20 oktober 2018 @ 19:42 Volgen

Gispen trad in 2005 af als wethouder nadat hij de gemeenteraad onjuist had geïnformeerd over de aankoop van een depot van het Centraal Museum. Voordat hij wethouder werd, had hij meegeschreven aan enkele grote hits. Zo schreef hij liedjes als Margrietje van Louis Neefs en Geef mij je hand van Ciska Peters.