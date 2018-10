Slordig Feyenoord maakt het zich onnodig moeilijk

Na de ruime overwinningen van concurrenten Ajax en PSV op zaterdag, heeft ook Feyenoord gewerkt aan zijn doelsaldo. De club won zondagmiddag in de Kuip met 3-0 van PEC Zwolle. De overwinning leek heel makkelijk tot stand te komen, maar na de 2-0 in de eerste helft werden de Rotterdammers gemakzuchtig en lieten ze Zwolle terug in de wedstrijd komen. Dankzij reddingen van keeper Justin Bijlow, die terugkeerde onder de lat na een blessure, kwam de zege niet meer in gevaar.

Middenvelder Jordy Clasie zorgde in de achttiende minuut met een afstandsschot voor de verdiende 1-0 voorsprong. Het was zijn eerste doelpunt na zijn terugkeer in de Kuip. Nicolai Jørgensen was na ruim een half uur dichtbij de tweede treffer, zijn schot eindigde op de paal. Vlak voor rust was het wel raak voor de spits, hij kopte binnen uit een corner.

Na rust leek een ander Feyenoord op het veld te staan. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verspeelde de bal kinderlijk eenvoudig en werd goed door PEC Zwolle onder druk gezet. Het leverde een aantal grote kansen op. Een schot van de jonge Italiaanse spits Gianluca Scamacca werd gekeerd door Bijlow en een harde knal van Thomas Lam eindigde op de kruising.

Een kwartier voor tijd zorgde Steven Berghuis voor opluchting bij de Feyenoordfans. Met zijn sterke linkerbeen schoot hij de bal zeer geplaatst achter Zwolle-doelman Mickey van der Hart. Het was het vijftigste doelpunt voor de rechtsbuiten in de eredivisie.

Gelijkspel Brabantse derby, vechtpartij supporters

Het altijd beladen duel tussen NAC Breda en Willem II eindigde eerder op zondag in een 2-2 gelijkspel. Met premier Mark Rutte op de tribune, gehuld in een zwart-geel NAC sjaaltje, was er in het eerste half uur weinig aan. De wedstrijd ontbrandde pas na de openingsgoal van NAC-spits Mitchell te Vrede, hij schoot raak na een mooie pass van Mounir El Allouchi. Een paar minuten scoorde Thomas Meissner zijn eerste doelpunt voor Willem II. De verdediger van de Tilburgse club kon geheel vrij de bal binnen tikken na een vrije trap.

De voorsprong van Willem II was er één uit het boekje. Een razendsnelle aanval via Daniel Crowley die Damil Dankerlui wegstuurde en op zijn beurt met een volley Donis Avdijaj bediende. De creatieve buitenspeler ronde de aanval schitterend af. Een benutte penalty van Mikhail Rosheuvel zorgde voor het uiteindelijke gelijkspel.

Na de wedstrijd moest de Mobiele Eenheid (ME) van de politie nog in actie komen om tientallen supporters van beide clubs uit elkaar te houden. De supporters bekogelden de politie met steunen. Een woordvoerder van de politie zegt tegen persbureau ANP dat twee voetbalsupporters zijn aangehouden en dat op basis van de camerabeelden meer aanhoudingen worden verwacht.

Uitslagen andere wedstrijden

VVV Venlo is na de 2-0 overwinning op ADO Den Haag gestegen naar een knappe vijfde plaats. Via een strafschop, benut door spits Peniel Mlapa, kwam de club uit Venlo op voorsprong en vlak voor tijd zorgde Jay-Roy Grot voor de eindstand.

Door twee fouten van Groninger-doelman Sergio Padt kwam Heracles Almelo aan een vrij gemakkelijke winst (4-1). Vooral bij de tweede treffer ging Padt, die eerder dit jaar werd opgeroepen voor het Nederlands Elftal, opzichtig in de fout. Door de nederlaag zakte Groningen naar de laatste plaats.