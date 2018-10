Raven en feesten kan de klok rond op Amsterdam Dance Event

Noord Gescoord, staat er op een bordje achter de bar in Garage Noord, de club die lijkt op een voetbalkantine. Er is geen slogan beter van toepassing op Amsterdam Dance Event (ADE) dit jaar. Het undergroundgevoel van de noordelijke IJ-oever is voelbaar in tal van leuke nieuwe locaties die zijn toegevoegd aan het grootste clubfestival en dancecongres ter wereld – zoals Sexyland, Skatecafé en Garage Noord. Ze trokken afgelopen vijf dagen samen met 450 feesten op 200 andere locaties ruim 400.000 bezoekers naar de hoofdstad.

Dj Phuong Dan staat zaterdagnachtaan de bar in Garage Noord. De club doet hem denken aan ‘punkhol’ Golden Pudel in zijn thuisstad Hamburg, zegt hij. „Het is rafelig, de entreeprijs is laag en iedereen is welkom.” Er hangt een dichte mist, het danstempo ligt er laag. Twee meisjes draaien om elkaar heen in een trage verleidingsdans, terwijl dj Elena Colombi kosmische house met steeds verschuivende percussie mixt met een oorwurm van een acidtrack van Donato Dozzy.

Maar de leukste aanwinst is ongetwijfeld ‘Noorderling’, het oude Veronica-schip op de NDSM-werf. De club heeft goed geluid, een mini-dansvloer die mensen als vanzelf samenperst en een jonge garde enthousiaste en getalenteerde huisdj’s zoals Jasmín en Pasiphae. Die eerste warmde vrijdagnacht knap op voor Or:la met sfeervolle house met schurende ritmes van Steffi, Octo Octa en Avalon Emerson. Het was een eigenzinnige set, die toch niet ‘moeilijk’ aanvoelde. Ook generatiegenoot Upsammy draaide avontuurlijk een deur verderop in sociëteit Sexyland. De blokkerige beats stuiterden alle kanten op, maar het publiek dat volop had gesnoept van de ‘magic punch’ die een tovenaar uitdeelde, was niks te gek.

Publiek tijdens het Amsterdam Dance Event Foto ANP KIPPA/ Paul Bergen

Danceconferentie

Uitgaan is loslaten. Maar kan raven meer zijn dan een uitlaatklep? Ja, betoogden de oprichters van de Georgische club Bassiani tijdens de conferentie die duizenden danceprofessionals van over de hele wereld trok. In Georgië kan je meerdere jaren de gevangenis indraaien voor het bezit van een pil. Clubs zijn plekken waar vrije geesten en gemarginaliseerden van gedachten kunnen wisselen. Dat geldt ook voor de feesten van het Palestijnse dj-duo Jazar en festival Nyege Nyege in Oeganda, de drie voorbeelden van ‘revolutionair raven’ die in het panel zaten.

De onderwerpen waren relevant (er waren zeker vijf panels over ‘geestelijk welzijn’ naar aanleiding van de tragische dood van Avicii) maar de uitwerking viel soms tegen. Want waarom waren de initiatiefneemsters van de petitie tegen dj Konstantin niet uitgenodigd om in debat te gaan over seksisme in de dance-industrie? Waarom kwam er een Britse filmcriticus, Zoe Margolis, in hun plaats algemeenheden vertellen over seksisme in de filmindustrie?

Platenwinkels

Feesten kon je dit jaar de klok rond. Platenwinkels Rush Hour en Mary Go Wild (MGW) organiseren al jaren dj-optredens, maar MGW deed dat dit jaar voor het laatst en ging eruit met een knal. De dancewinkel overtrof zichzelf in gastvrijheid en gezelligheid. Joost van Bellen en Tommy Sunshine regen vroege houseklassiekers als ‘Dominator’ en ‘Energy Flash’ aan elkaar in de minikelder die veel weg had van een Turks stoombad. Een lieve vrouw droogde er de oksels van het publiek met een ventilator.

Festivals als Awakenings, DGTL en Into The Woods organiseerden eigen dag-edities. De hele dag door braakte de pont bleekneusjes uit bij het Centraal Station en zette minstens zoveel frisgewassen types af. Doorzetters die de fiets pakten en doorreden naar Radion in Osdorp (een uur fietsen vanaf de clubs in Noord) werden beloond met heerlijk ontbijt en fruitsap tijdens Breakfast Club, de langst lopende ‘after’ die met afstand nog steeds de allerleukste bleek. De Koreaanse Instagramster en dj Peggy Gou draaide hier lachend en grappend met een tulbandhanddoek haar eigen hitsingle ‘Itgehane’ en Marco Shuttle overtuigde opnieuw met een creatieve techno-set.

DJ Hardwell en het Metropole Orkest tijdens een optreden in de Ziggo Dome als onderdeel van het Amsterdam Dance Event Foto ANP KIPPA/ Ferdy Damman

Het was ook het Amsterstam Dance Event waar EDM-ster Hardwell voorlopig afscheid nam met het Metropole Orkest. Die samenwerking bleek helaas een fastfoodwaardig en weinig geloofwaardige mix van hits. Leuker was het ‘all ages’-optreden van Martin Garrix op zaterdagmiddag. Kinderen met glow-in-the-dark-brillen en T-shirts met het logo van de ster die later die dag de DJ Mag-award won, begonnen te springen bij hitsingles als ‘Burn Out’. De visuals waren indrukwekkend, om de paar minuten gingen de confetti- en rookkanonnen af. Producers in de dop die elkaar kennen van zeilkamp, meisjes met roze koptelefoons: is er iets meer hartverwarmend dan kinderfans?

De Nederlandse dj Martin Garrix is uitgeroepen tot de beste dj van de wereld tijdens Amsterdam Dance Event Foto EPA/Paul Bergen

Voor de oudere generatie was het optreden van Orbital in Paradiso onvergetelijk. Het pionierende houseduo speelde net zoveel nummers van hun bejubelde album In Sides (1996) als later werk en sloot af met de ultieme klassieker ‘Halcyon’. Ook het concert van de jonge Belgische SkyH1 in de De School was prachtig overrompelend en liet je de hipsterpretenties bij de deur snel vergeten. Galmende synthtonen werden langzaam en zorgvuldig aangevuld met beats die klonken als de zachte voetafdruk van een reus op grint. Intussen draaiden blauwe franjes in een kunstinstallatie achter haar rond als moderne ballerina’s. Met die helende soundscapes zou je wel een heel weekend willen opstijgen. Maar ADE dendert nog door tot maandagmiddag.