Raikkonen wint voor Verstappen, Hamilton moet weekje wachten op titel

Hij had er sinds het voorjaar van 2013 op moeten wachten, maar in zijn nadagen bij Ferrari was het voor Kimi Raikkonen dan toch nog één keer zover. Voor het eerst in 113 races won de 39-jarige Fin weer eens. “F******* finally”, klonk in zijn typische monotone stem over de boordradio. Max Verstappen excelleerde op zijn beurt wederom in een inhaalrace: hij vocht vanaf plek achttien nog mee om de overwinning, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met een tweede plek.

Lewis Hamilton leek lang op weg naar zijn vijfde wereldtitel, maar moet toch nog een weekje wachten. Door een fout van Sebastian Vettel, die zijn ongeduld voor de zoveelste keer op een belangrijk moment liet blijken, kreeg hij de titel al vroeg in de wedstrijd op een presenteerblaadje. Maar toen zijn banden het laat in de race begaven, viel de Brit toch nog weg en kon hij niet genoeg punten halen om op een onoverbrugbare voorsprong op de Duitser van Ferrari te komen.

Voor Raikkonen, één keer wereldkampioen in 2007, zal de winst als gerechtigheid voelen, maar wel gerechtigheid die er al veel eerder en veel vaker de afgelopen jaren bij Ferrari had moeten zijn. Maar hij was altijd de tweede coureur, alle aandacht ging naar viervoudig wereldkampioen Vettel in de titelstrijd. Neem alleen de race in Monaco, vorig jaar, toen Raikkonen na jaren weer eens op pole position stond, om vervolgens overduidelijk te worden benadeeld met een pitstopstrategie en de race aan Vettel te moeten laten.

Raikkonen kent zijn beste jaar bij Ferrari ooit, en dat in zijn nadagen. 39 en nog steeds in vorm. Toch wordt hij volgend seizoen vervangen, geheel tegen de gebruikelijke Ferrari-cultuur van vastigheid in, door supertalent Charles Leclerc. De Monegask, 21 pas, maakt dan al na één jaar bij Sauber de overstap naar een mogelijke kampioensauto. Raikkonen verraste echter door niet meteen te stoppen, maar nog voor twee jaar bij Sauber te tekenen, waar hij zijn Formule 1-carrière begon.

Prachtige inhaalrace Verstappen

Max Verstappen moest net als vorig jaar op het circuit in Austin een inhaalrace rijden. Zijn auto raakte beschadigd in de tweede kwalificatiesessie, dus moest hij vanaf plek dertien beginnen, wat uiteindelijk de achttiende plek werd na een vervanging van zijn versnellingsbak. Net als in Rusland eind vorige maand, toen hij na een razendsnelle opmars uiteindelijk vijfde werd, sneed hij op het circuit in de VS met gemak door het veld heen. Hij bleef uit de problemen en deed al na enkele ronden weer vooraan mee.

Een goede bandenstrategie en zeer constante rondes leidden ertoe dat Verstappen nog akelig dicht bij de overwinning kon komen, maar een gevecht met Lewis Hamilton (derde in Austin, voor Vettel) gaf Raikkonen genoeg ruimte twee ronden voor het einde. Het was de ultieme revanche voor Verstappen, die vorig jaar een podiumplek na zijn inhaalrace teniet zag worden gedaan door een veelbesproken tijdstraf. “Een beetje onverwacht wel”, zei Verstappen meteen na de race.

Voor Lewis Hamilton staat bar weinig in de weg van zijn vijfde wereldtitel, een evenaring van het aantal van de Argentijn Juan Manuel Fangio, die de beginjaren van de Formule 1 domineerde. Hij heeft een voorsprong van 70 punten met nog drie races te gaan. Er zijn per race maximaal 25 punten te verdienen.