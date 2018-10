Poolse regeringspartij PiS op winst bij provinciale verkiezingen

De nationaal-conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft zondag de Poolse provinciale verkiezingen gewonnen volgens exit polls, maar met een resultaat dat onder de verwachtingen lag. Bovendien bleek de liberale oppositie het sterkst in de meeste grote steden, inclusief hoofdstad Warschau.

Met 32 procent van de stemmen in alle provincieraden, ging PiS vooruit ten opzichte van 2014. Dat is een opsteker in de aanloop naar Europese en parlementsverkiezingen in 2019, vond PiS-partijvoorzitter Jaroslaw Kaczynski. “We hebben gewonnen”, verklaarde hij zondagavond in een speech voor partijleden.

Hoewel PiS zowel de Europese Commissie als liberale Polen op stang joeg door rechtbanken vol te stoppen met loyalisten, bond de partij ook veel kiezers aan zich door het verhogen van sociale uitgaven en het naar beneden halen van de pensioenleeftijd.

Winst liberale oppositiepartij

Maar dat PiS onder haar spectaculaire scores in nationale peilingen bleef en het minder goed deed in de eerste ronde van gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen, maakt het resultaat minder eenduidig. In Warschau won Rafal Trzaskowski, de kandidaat van de liberale oppositiepartij, met 54 procent van de stemmen volgens de exit polls. Dat zou een tweede ronde overbodig maken en is een forse tegenslag voor PiS, dat forse middelen geïnvesteerd had in de hoofdstedelijke campagne.