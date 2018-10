Lawrence Cherono prolongeert titel op marathon van Amsterdam

Lawrence Cherono (30) is voor het tweede jaar op rij als eerste gefinisht bij de marathon van Amsterdam. De Keniaan kwam na 2.04.05 het Olympisch Stadion binnen en verbeterde zo het parcoursrecord dat hij vorig jaar zelf op 2.05.09 had gezet. Zijn marathon zondag was de snelste ooit gelopen in Nederland.

De Ethiopiërs Mule Wasihun en Solomon Seksisa werden tweede en derde. Cherono, Wasihun en Deksisa liepen een groot deel van de race met zijn drieën voorop. In het Vondelpark haakte eerst Deksisa af en nam de Keniaan daarna ook afstand van Wasihun. Wasihun finishte in 2.04.37. Deksisa zat daar vlak achter met 2.04.40.

Bijna 15.000 hardlopers deden zondag mee aan de marathon van Amsterdam. Wat doet zo’n lange afstand eigenlijk met het lichaam?

Butter Nederlands kampioen

Michel Butter finishte in 2.17.18 en werd zo Nederlands kampioen op de marathon. De renner uit Beverwijk was op voorhand al de grote favoriet voor de titel, die traditioneel aan de snelste Nederlander op de Amsterdamse marathon wordt gegeven. Vorig jaar liep Abdi Nageeye in Amsterdam een Nederlands record met 2.08.16.

Publiekstrekker Kenenisa Bekele, die als enige atleet ter wereld olympisch kampioen en wereldkampioen indoor, outdoor én veldlopen werd, was al na 30 kilometer gelost door de kopgroep. De 36-jarige Ethiopiër leek toen al niet helemaal okselfris en greep af en toe naar zijn zij. Ter hoogte van de Amstelveenseweg, op een kilometer of twee van het stadion stapte hij uit.