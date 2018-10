Jordanië zegt ‘landdeal’ met Israël na 25 jaar op

Israëlische boeren en militairen raken volgend jaar na 25 jaar hun speciale rechten kwijt op ruim vierhonderd hectare Jordaans grondgebied. Het gaat om twee gebieden langs de grens tussen de twee landen, Baquora/Nehariyim in het noordwesten en Ghumar/Zofar in het zuiden. Dat schrijft persbureau Reuters zondag. De Jordaanse koning Abdullah II wil dat de 25-jarige overeenkomst wordt ontbonden.

Onder druk van onder meer Jordaanse activisten wordt Israëlische boeren het vrije gebruik van de grond ontzegd. Israëlische boeren mogen die grond pachten - een deal die stamt uit 1994 en volgend jaar verloopt. Deze afspraak zou stilzwijgend worden verlengd, tenzij een van de twee landen op zou zeggen. Dat is nu gebeurd, volgens persbureaus omdat koning Abdullah II steeds meer druk zou ondervinden om het diplomatieke contact met Israël in te perken. De officiële verklaring van de koning luidde dat Jordanië “volledige soevereiniteit” over het grondgebied wil. Ook Israëlische militairen raken daarmee hun vrije toegang tot het gebied kwijt.

Stabiliteit in de regio

Jordanië, ingekapseld tussen onder andere Israël en Saoedi-Arabië, zou volgens de officiële lezing “de landsbelangen” willen beschermen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag die keuze te accepteren, maar nog wel de hoop te hebben dat de twee landen in onderhandelingen tot een verlenging van de overeenkomst kunnen komen. De overeenkomsten tussen Israël en Jordanië en Egypte, zijn volgens de premier essentieel voor de stabiliteit in de regio.

De ‘landdeal’ is in Jordanië onder de bevolking niet erg populair; verschillende activisten en politici hebben in het verleden kritiek geuit op wat zij de “Israëlische bezetting” van de grond noemen.

De diplomatieke verhoudingen zijn het afgelopen jaar onder druk komen te staan, onder meer doordat twee Jordaanse burgers in juli vorig jaar bij het Israëlische ambassadecomplex in hoofdstad Amman werden neergeschoten. Het incident leidde uiteindelijk tot een diplomatieke crisis, mede doordat Israël weigerde de verdachte, een bewaker, uit te leveren voor verhoor. Ook het conflict over de Tempelberg in juli vorig jaar speelde bij die spanningen een rol; Israël plaatste daar metalen detectiepoortjes waardoor moslims geen vrije toegang meer hadden tot de heilige al-Aqsamoskee.

