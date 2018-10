Het geboortejaar van Signify verloopt slecht

In maart leek het nog een feestjaar te worden voor Philips Lighting. Toen promoveerde beursuitbater Euronext de van Philips afgesplitste lichtdivisie van de Midkap-index naar de AEX. Voortaan hoorde de lampenfabrikant bij de grootste en belangrijkste Nederlandse fondsen.

Maart was ook de geboortemaand van Signify, de nieuwe naam van Philips Lighting. Die was gekozen om de afscheiding van Philips te onderstrepen, om te benadrukken dat Signify niet meer zomaar een gloeilampenproducent is, maar een nieuw bedrijf met een nieuwe identiteit, dat zich richt op led- en slimme thuisverlichting.

En toen begon de koers te dalen. En volgde een omzetwaarschuwing. En publiceerde ING een kritisch rapport. En verlaagde zakenbank Jefferies zijn koersdoel. En gaf Credit Suisse een verkoopadvies uit. Zeven maanden later: Signify is met een min van bijna 29 procent het slechtst presterende AEX-fonds van het jaar. Een aandeel kost nu rond de 21 euro, bijna evenveel als toen het in 2016 naar de beurs ging.

Fokke Gerritsma

Die waardedaling is opvallend. Sinds de verzelfstandiging van Philips zijn de kwartaal- en jaarcijfers nooit bijzonder goed geweest, maar een constante was dat de koers het wél goed deed. Tot maart schommelde die rond de 30 euro, daar naartoe geklommen van een introductiekoers van 19 euro.

De koers deed het goed omdat beleggers veel potentie zagen in de ledtak van Signify. Consumenten van de Verenigde Staten tot China kopen geen ouderwetse gloeilampen meer, maar ledpeertjes die jaren langer meegaan. De wereldwijde markt voor dat type verlichting groeit van 3,1 miljard euro in 2014 naar 7,3 miljard in 2020. Signify is marktleider en haalt tweederde van zijn bijna 7 miljard omzet uit ledverkoop. Geen wonder dat beleggers enthousiast waren.

Wat gaat er dan mis?

Een van de boosdoeners is juist die ledmarkt, zegt analist Edwin de Jong van NIBC Securities. De kwaliteit van ledlampen die ze zo interessant maakt voor consumenten (ze gaan lang mee) is precies het nadeel voor producenten (iemand die er een koopt hoeft minstens tien jaar geen nieuwe).

Nu schaft nog iedereen ledverlichting aan om de oude gloeilampen te vervangen. Als dat gebeurd is, valt er niet veel mee te verdienen door Signify. Dat punt is, eerder dan verwacht, dichterbij aan het komen. Waar vorig jaar per kwartaal de omzet van de ledtak rond de 20 procent groeide, is dat dit jaar teruggevallen tot tegen de 5 procent. Keiharde concurrentie van goedkope Chinese ledbedrijven verergert intussen de terugval in de inkomsten.

Waar het Signify ook tegenzit, is op de markt voor slimme thuisverlichting. Dat zijn lampen die verbonden zijn met het internet – denk bijvoorbeeld aan de Hue-lamp, die met de smartphone bediend kan worden. Hoewel de inkomsten uit de verkoop van slimme verlichting nog geen 10 procent van Signify’s jaarlijkse omzet bedraagt, zien analisten hier veel potentie in. Toch was juist deze tak hoofdverantwoordelijk voor de tegenvallende winstcijfers van dit jaar tot nu toe.

Marc Hesselink, analist bij ING: „Mensen stappen veel minder snel over op deze slimme verlichtingssystemen dan we verwacht hadden. Ja, de potentie is er, maar klanten kiezen op dit moment toch nog liever voor goedkopere, normale verlichting.”

Een troost voor Signify: op buitenlandse beurzen maakten concurrenten Acuity (-30 procent), Zumtobel (-27 procent) en Fagerhult (-21 procent) dit jaar allemaal eveneens een fikse waardedaling mee. Hesselink: „Dat geeft aan dat het niet zozeer Signify-problemen zijn. De hele markt heeft het moeilijk.”