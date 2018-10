Dode bij bestorming Spaanse exclave door migranten

Meer dan driehonderd migranten hebben zondag geprobeerd om vanuit Marokko Spanje te bereiken. Daarbij viel één dode en raakten zeker negentien migranten gewond. Tweehonderd van hen lukte het om over het metershoge hek bij de streng bewaakte Spaanse exclave Melilla te komen. Dat schrijft persbureau AP.

Volgens de Spaanse autoriteiten kwam het slachtoffer om het leven door een hartaanval, reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Nog eens negentien migranten moesten in het ziekenhuis worden behandeld voor lichte verwondingen, vooral voor snijwonden en botbreuken. Zes militairen van de Spaanse Guardia Civil raakten ook lichtgewond.

De migranten, overwegend mannen, zijn in Melilla in een detentiecentrum vastgezet, aldus de Spaanse krant El País. Bij hun aankomst in de exclave riepen ze “bossa, bossa”, wat ‘overwinning’ betekent. Op het water werden zondag nog eens 140 migranten door de Spaanse reddingsdiensten onderschept.

Meer migranten via Spanje

Het aantal migranten dat de oversteek van Noord-Afrika naar Spanje waagt, is het afgelopen jaar fors toegenomen. Naar schatting lukten het dit jaar zo’n 6.000 migranten om via de Spaanse exclaves binnen te komen, schat VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Veel van hen proberen via exclaves zoals Melilla en Ceuta binnen te komen of wagen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee met mensensmokkelaars. De twaalf kilometer lange grens tussen Melilla en Marokko en de acht kilometer lange grens tussen Ceuta en het Noord-Afrikaanse land zijn de enige landsgrenzen tussen Afrika en de Europese Unie.

Italië

Dat relatief meer migranten via Spanje Europa binnenkomen, heeft deels te maken met het Italiaans migratiebeleid dat sinds het aantreden van de rechts-populistische minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini in juni veel strenger is geworden. In januari dit jaar probeerden ook al driehonderd migranten vanuit Marokko Spanje te bereiken. Een deel van hen werd toen ook overgeplaatst naar een detentiecentrum.