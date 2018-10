De indrukwekkendste foto’s van de afgelopen week

Gepensioneerde soldaten van het Britse leger ('Chelsea Pensioner') staan op het punt te poseren voor een groepsfoto. In het Royal Hospital Chelsea in Londen wonen zo’n driehonderd van hen. De foto zal uiteindelijk worden gebruikt voor de 'There But Not There'-campagne ter herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Daarbij kwamen wereldwijd in totaal zo’n zeventien miljoen burgers en soldaten om het leven.