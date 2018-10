Achter de Kazerne is het schandaal voor even vergeten

Voor aanvang van de wedstrijd klinkt lijflied You never walk alone net even wat harder dan normaal uit zo’n 15.000 kelen. ‘The only loyalty in football is between supporters and club’, staat op een spandoek van de harde kern. ‘Wij zijn Malinwa’, is even later te lezen op een ander doek dat over de volle breedte van de eerste rijen achter het doel gespannen wordt. Het is zondag het eerste duel van KV Mechelen sinds een reeks schandalen in het Belgisch voetbal aan het licht kwam waarbij ook deze club betrokken zou zijn. Maar de fans blijven achter hun Malinwa staan.

Het afgelopen jaar was al niet het beste voor KV Mechelen, dat degradeerde uit de hoogste klasse. Maar sinds anderhalve week is het voorlopige dieptepunt bereikt. Tien clubs werden in het kader van ‘Operatie Schone Handen’ bezocht door het Belgisch parket. In totaal 220 agenten pakten 28 mensen op. De verdenkingen: onder meer corruptie, fraude, en matchfixing.

De belangrijkste twee verdachten zijn Mogi Bayat, de machtigste voetbalmakelaar van het land, en Dejan Veljkovic. Die laatste is ‘huismakelaar’ bij veel Belgische clubs, waaronder Mechelen. En juist voor die club zou hij twee duels hebben geprobeerd te beïnvloeden, in de hoop dat de voormalige landskampioen en Europa Cup 2-winnaar niet zou degraderen naar het tweede niveau.

De wedstrijd die het meest de aandacht trekt, is die van 11 maart dit jaar, toen Mechelen tegen Maasland-Beveren speelde. Het was de laatste kans voor de club om degradatie te voorkomen. Eerder al zou makelaar Veljkovic de hulp van twee scheidsrechters en twee journalisten hebben verkregen, dit keer beïnvloedde hij naar verluidt de tegenstander. Olivier Myny, ex-speler van Waasland-Beveren, gaf afgelopen week toe benaderd te zijn, en ook de voorzitter van die club vertelde de politie dat hem 200.000 euro is geboden om te verliezen. Beiden zeggen daar niet op ingegaan te zijn. Mechelen won de wedstrijd wel, met 2-0.

De clubvoorzitter werd deze week als getuige gehoord, maar is vooralsnog geen verdachte. Drie bestuursleden van KV Mechelen zouden er wel bij betrokken zijn. Veljkovic, scheidsrechter Bart Vertenten en Olivier Somers, hoofdaandeelhouder van Mechelen, zitten nog in de cel.

Deze zondag zwaaien fans van Beerschot Wilrijk in het uitverkochte uitvak voor de aftrap van de derby tegen Mechelen met briefjes geld en houden een spandoek omhoog waarop op niet mis te verstane wijze wordt verwezen naar het omkopingsonderzoek. De Nederlandse scheidsrechter Sander van der Eijk is afgereisd naar België om het duel te fluiten, en de wedstrijd wordt onder voorbehoud gespeeld, in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak.

Geen crisissfeer

Toch lijkt van een crisissfeer geen sprake Achter de Kazerne – het Mechelse stadion lag vroeger naast militaire kazerne. Vorig weekend waren alle wedstrijden op het tweede niveau geannuleerd, maar zo’n 1.500 Mechelen-fans kwamen toen samen om hun club te steunen. Deze zondag zit het stadion, met een capaciteit van bijna zeventienduizend toeschouwers, bijna helemaal vol. Een duizendtal fans wandelt voor de wedstrijd in een grote stoet naar het stadion om hun club te steunen. De KV Mechelen-fans blijken vooral boos op de betrokken personen, niet op de club.

De 77-jarige Richard Darquennes, „van bij de geboorte fan”, en Aline van Couwenbergh (76), beiden met de rood-gele kleuren van de club om hun hals, zingen alleen maar extra hard voor hun club, vertellen ze voor aanvang: „Wij zien geen probleem voor KV Mechelen. De zondaars zijn de makelaars, die hebben geprobeerd allerlei mensen om te kopen.” Ook Jan Devos (54) is „wel boos, net als iedereen”, maar wacht de rechtsgang af: „Ik hoop voor de club dat het bij een paar personen blijft.”

De supporters van KV Mechelen staan massaal achter hun club. Foto Yorick Jansen/Belga

Op die andere zondag in maart degradeerde Mechelen ondanks de pogingen tot omkoping. Eupen, dat ook degradatie riskeerde, scoorde in het laatste kwartier van zijn wedstrijd vier doelpunten en bleef daardoor in de eerste klasse. Die uitslag zorgde ervoor dat nota bene Mechelen naar de rechter stapte met het vermoeden dat het duel in Eupen gefixt zou zijn. Dat de beïnvloeding juist aan hun kant zat, is voor de club dan ook een verrassing, liet ze afgelopen week weten. KV Mechelen ontkent zich als collectief aan matchfixing te hebben bezondigd „en distantieert zich bijgevolg van eventuele en al dan niet genomen persoonlijke initiatieven”. Op haar website bedankt de club haar fans voor de steun: „We gaan verder met de ambities van deze wondermooie club.”

Ook Nederlander Dennis van Wijk, die tijdens die degradatiewedstrijd nog coach van de club was en al decennia in de Belgische voetbalwereld actief is, laat telefonisch weten: „Ik dacht toen dat er in Eupen iets gaande was, maar blijkbaar zat ik helemaal verkeerd en gebeurde het allemaal onder mijn eigen neus.” Van matchfixing bij zijn eigen club wist hij niks, benadrukt hij. „Ik viel van mijn stoel dat het schandaal nu ook over mijn eigen wedstrijd ging.” Makelaar Veljkovic heeft Van Wijk „een keer gesproken en nooit ontmoet of op de club gezien”.

Huidig KV Mechelen-trainer Wouter Vrancken verwachtte voorafgaand aan de wedstrijd een „kolkend stadion”. En dat gebeurt. Na het eerste doelpunt in de 13de minuut is de ontlading in Mechelen duidelijk voelbaar. Er volgt een tweede treffer, in de 43ste minuut, en nog een na de rust. Dat moet de club en haar fans weer enig zelfvertrouwen hebben gegeven. KV Mechelen mag zich nu koploper noemen in de tweede klasse, en promotie is weer een stapje dichterbij. Tenzij de club na een veroordeling alsnog sancties krijgt opgelegd, bijvoorbeeld weer een degradatie. Maar supporter Marc Huys (71) ziet het voorlopig rooskleurig in: „Kijk, onregelmatigheden en bedrog komen overal in de maatschappij voor. In populaire sporten krijgt het alleen meer aandacht. We hebben als club veel meegemaakt in die ruim honderd jaar dat we bestaan. Als we weer moeten degraderen, dan komt het ook wel weer goed.”