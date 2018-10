PSV wint met ruime cijfers van Emmen

PSV heeft ook de negende wedstrijd van dit seizoen in de eredivisie gewonnen. De regerend landskampioen liet FC Emmen in het Philips-stadion kansloos: 6-0. Bij rust was het al 4-0.

Gastón Pereiro en Luuk de Jong scoorden in de eerste helft allebei twee maal. De Jong deed dat beide keren met zijn hoofd. De Mexicaanse invaller Érick Gutiérrez nam in de tweede helft het vijfde doelpunt voor zijn rekening en zijn landgenoot Hirving Lozano scoorde daarna ook nog. De Jong en Lozano zijn nu samen met Kristoffer Peterson van Heracles Almelo topscorer van de eredivisie met acht doelpunten. Pereiro staat op zeven competitietreffers.

PSV heeft na negen speelronden 27 punten en kan volgende week bij FC Groningen de tiende achtereenvolgende zege behalen. Woensdag speelt de koploper eerst nog de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Champions League.

Excelsior wint van Vitesse

Excelsior stijgt met stip in de eredivisie. De Rotterdamse ploeg, dertiende bij het begin van de negende speelronde, versloeg op eigen veld Vitesse met 2-0. Beide ploegen staan daardoor nu in de subtop op twaalf punten.

In de extra tijd kreeg doelman Sonny Stevens van Excelsior de rode kaart nadat hij invaller Roy Beerens in een judogreep had genomen. Reservekeeper Alessandro Damen stopte de strafschop van Oussama Darfalou met een fraaie duik.

