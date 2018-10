In de supermarkt waren twee kassa’s open en de rijen werden langer. Achter een gesloten kassa ging een caissière zitten en iemand riep: „Gaat u open?”

„Nee”, riep ze terug „ik zit hier mooi te wezen”.

