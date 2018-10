Nederlandse volleybalsters verliezen strijd om brons

De Nederlandse volleybalvrouwen zijn er zaterdag niet in geslaagd de strijd om het brons op het WK in Japan winnend af te sluiten. Tegen China werd in drie sets verloren: 22-25, 19-25 en 14-25.

Het Nederlandse team begon goed aan de wedstrijd en liet de Chinezen, van wie het in de voorronde nog met 3-1 had verloren, niet te ver weg lopen. Hoewel het Chinese team een voorsprong van drie punten nam, kwam Nederland terug tot 22-22. Door drie punten op rij te winnen pakte China echter toch de eerste set.

In de Yokohama Arena had de Nederlandse ploeg het moeilijk. Maar liefst zes setpunten kregen de Chinezen om ook het tweede bedrijf binnen te halen en bij het tweede setpunt lukte dat al: 19-25. Aan het begin van de derde set probeerden Nederland het nog wel maar nadat China was uitgelopen naar een voorsprong van acht punten was het verzet definitief gebroken.

Het team met onder meer sterspelers Lonneke Sloetjes, Celeste Plak en Maret Balkestein-Grothues verloor donderdag de halve finale van Servië (3-1) heeft met de vierde plaats wel de beste prestatie ooit op een WK neergezet. Tot nu toe was een zevende plek, twintig jaar geleden, de hoogste positie die Nederland haalde op het mondiale eindtoernooi.