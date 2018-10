‘Je partner negeren kan goed zijn voor arm stel’

Je vraagt je partner iets te doen. Die negeert je. Prima? Je zou het haast denken, bij het Californische persbericht dat deze week binnenkwam: When ignoring your spouse can help your relationship. Voor stellen met een laag inkomen zou negeren goed kunnen zijn, stelde het bericht; het zou rijkere stellen schaden. Als je als man toch niet aan de eisen van je vrouw kunt voldoen, omdat je niet genoeg verdient, dan kun je haar beter negeren, gaven de onderzoekers als voorbeeld. Maar pak je het onderzoek erbij (Journal of Personality and Social Psychology, 15 oktober) dan ligt het toch anders.

Vrouwen moeten zich sowieso niet aangemoedigd voelen hun man te negeren. Het gaat hier louter over die vorm van het klassieke demand-withdraw-patroon in heteroseksuele relaties waarbij de vrouw boos iets aan haar man vraagt (demand), waarna die man dat ontwijkt of negeert (withdraw).

Verder zijn stellen met een laag inkomen niet vergeleken met rijkere. Alle stellen (honderden) die in twee studies werden geobserveerd verdienden grofweg beneden modaal. Ze werden ingedeeld naar ‘sociologisch-demografisch risico’ – niet alleen verhoogd bij stellen onder de armoedegrens, maar ook als een van beiden jonger dan 23 was, school niet had afgemaakt, of niemand zei te hebben die kon helpen bij nood.

En is het dan goed voor de relatie als een man uit zo’n hoog-risico-stel zijn vrouw negeert? Niet per se. Vrouwen in een hoog-risico-stel die vaak boos eisten van hun man, waren tevredener met hun relatie als hun man hen vaak negeerde. (Was die man tevreden? Geen idee.) Maar vrouwen in een hoog-risico-stel die weinig boos eisten van hun man waren niet tevredener met hun relatie als hij haar vaak negeerde. Tja. Wacht vooral verder onderzoek af vóór je besluit je partner te negeren.