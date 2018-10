Haagse Zaken: Over bedreigde burgemeesters en ondermijning

Naïevelingen konden tot voor kort nog geloven dat burgemeesters alleen lintjes doorknippen en op bezoek gaan bij echtparen die hun diamanten bruiloft vieren. Maar de laatste jaren worden lokale politici steeds vaker bedreigt, in het bijzonder burgemeesters. Toen vorige week werd bekend werd dat de Haarlemse burgemeester Jos Wienen moest onderduiken, werd nogmaals duidelijk ernstig de problematiek is.

