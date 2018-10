Martin Garrix derde jaar op rij populairste dj ter wereld

Opnieuw is de Nederlandse dj Martin Garrix door het Britse muziekblad DJ Mag uitgeroepen tot de beste dj ter wereld. Het is de derde jaar op rij dat de 22-jarige Garrix deze prijs in ontvangst mocht nemen.

In 2016 was Garrix met zijn leeftijd van toen nog slechts twintig jaar de jongste dj ooit die de prijs won. Daarvoor had hij in 2013 al wereldwijde faam verworven met zijn hit Animals.

Populaire Nederlandse dj’s

De DJ Mag 100 is een ranglijst van de honderd beste dj’s ter wereld die door het publiek wordt samengesteld. Het is niet ongewoon dat Nederlandse dj’s deze lijst aanvoeren; al dertien keer werd een Nederlander verkozen tot beste dj.

Eerder waren dat Armin van Buuren, Hardwell en Tiësto. Ook dit jaar eindigden zij nog steeds in de top tien. Volgens DJ Mag hebben er 1,2 miljoen mensen gestemd in de wedstrijd.

Garrix kreeg de uitslag te horen tijdens het Amsterdam Dance Event.

Miljoenen

De muziek legt de beroemde Nederlanders geen windeieren. Volgens tijdschrift Forbes verdiende Garrix in 2017 ongeveer 16,5 miljoen euro. Ook al is hij nu al drie jaar de populairste, is hij nog niet de best verdienende dj. Zo zou bijvoorbeeld Tiësto nog ongeveer het dubbele hebben verdiend.