Europese sonde gelanceerd voor missie naar Mercurius

Vanaf de Europese ruimtebasis in Frans-Guyana is in de nacht van vrijdag op zaterdag met succes een Ariane 5-raket gelanceerd met de ruimtesonde BepiColombo, meldt persbureau AP. De sonde, een samenwerkingsproject van Europa en Japan, gaat onderzoek doen naar de planeet Mercurius.

Het Europese ruimte-agentschap en het Japanse agentschap voor ruimtevaart verklaarden dat de BepiColombo in de vroege uren van zaterdag met succes is gelanceerd en losgekoppeld van de raket. De sonde begint aan een reis van zeven jaar naar Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat.

De ruimtemissie wordt gecompliceerd door de sterke zwaartekracht van de zon. Het duurt tot 2025 voordat de sonde bij Mercurius aankomt. Daar zal de sonde in twee delen splitsen, om de oppervlakte en het magnetische veld van Mercurius te onderzoeken.

Lees meer over de ruimtemissie: Hand-in-hand gaan Japan en Europa naar Mercurius