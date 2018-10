Dodelijk slachtoffer bij aanrijding camper en tram

Bij een ongeluk tussen een camper en een sneltram in Utrecht is één persoon overleden en raakten twee andere gewond. Dat meldt de politie van de stad op Twitter. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Weg der Verenigde Naties met de Overste den Oudenlaan.

De twee gewonden zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers kan de politie nog niets zeggen. Het tactisch verkeersteam van de politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen van het ongeluk. Zij zoekt in het bijzonder naar mensen die tijdens de botsing in de tram zaten.

Naast de ambulance werden ook een traumahelikopter ingezet en werd de brandweer opgeroepen. Volgens RTV Utrecht is één van de gewonden wellicht een kind.

Gevaarlijk verkeerspunt

De klap moet erg groot geweest zijn, vertellen getuigen aan de lokale zender. RTV Utrecht schrijft op zijn website:

“De volledige voorkant van de camper is weg. Op straat is het een flinke ravage. Matrassen, dekbedden en kleding: de volledige inboedel is uit de camper - met Belgisch kenteken - geslingerd. Ook de voorkant van de tram is zwaar beschadigd en ruiten zijn kapot.”

Op sociale media wordt stellen veel mensen uit de omgeving de plek waar het ongeval plaatsvond dat de kruising al langer bekend stond als een gevaarlijk verkeerspunt.