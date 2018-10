Commissie: euthanasie bij dementerenden toegestaan

Artsen mogen toch euthanasie uitvoeren bij wilsonbekwame patiënten zoals zwaar dementerenden, mits ze dat zorgvuldig aanpakken. Daarbij mag ook een slaapmiddel worden gebruikt. Dat heeft de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie onlangs bepaald, schrijft dagblad Trouw zaterdag.

Die conclusie volgt uit de beoordeling van een zaak van eerder dit jaar. Daarbij verleende een huisarts euthanasie aan een alzheimerpatiënte die niet meer in staat was te communiceren. Ze had echter haar wilsverklaring steeds geactualiseerd en mondeling bekrachtigd zolang ze daartoe in staat was. Hoewel ze zelf uiteindelijk niet aangaf dat het tijd was voor euthanasie, was het volgens de commissie voor familie en de arts duidelijk dat de vrouw ondraaglijk leed.

Er wordt al langere tijd fel gedebatteerd door artsen en politici over de vraag hoe het criterium van ondraaglijk lijden moet worden vastgesteld. Er is een groep die zegt dat het hebben en herhaaldelijk uitspreken van een wilsverklaring voldoende is, waar een andere groep vindt dat de patiënt voor het uitvoeren van de euthanasie ook in woord of gebaar moet duidelijk maken dat overgegaan moet worden tot levensbeëindiging.

Berisping

Eerder dit jaar werd een arts uit een verpleeghuis nog berispt door het tuchtcollege voor de gezondheidszorg omdat hij een onzorgvuldige euthanasie had uitgevoerd bij een ernstig dementerende vrouw. De verklaring die zij had laten openstellen was te onduidelijk om op basis daarvan over te gaan tot euthanasie. Ook was het college van mening dat de arts aan de vrouw had moeten melden wanneer de euthanasie zou plaatsvinden.

De vrouw zat in een verpleeghuis en had daarvoor al in een wilsverklaring laten weten euthanasie te willen laten plegen als ze in een verpleeghuis terecht zou komen. Tegelijkertijd stond in de verklaring ook dat ze ze euthanasie wilde als ze daar „zelf de tijd voor rijp acht” en pas wanneer ze daar zelf om zou verzoeken.