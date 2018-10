Chaos en explosies bij Afghaanse verkiezingen

Bij parlementsverkiezingen in Afghanistan zijn volgens persbureau Reuters zaterdag drie politieagenten om het leven gekomen door explosies in hoofdstad Kabul. Daarnaast zouden minstens acht mensen gewond zijn geraakt. Ook AFP maakt melding van ‘dodelijke explosies’. EPA houdt het op twee doden en acht gewonden.

Bovendien braken er volgens Reuters op verkiezingsdag in ten minste drie provincies gevechten uit tussen de terroristische groepering Talibaan en Afghaanse overheidstroepen. De Talibaan controleert grote gebieden van Afghanistan. Zij had voorafgaand aan de verkiezingen verklaringen gepubliceerd waarin zij mensen opdroeg niet deel te nemen aan de verkiezingen. Die zijn in de ogen van de Talibaan opgelegd door het buitenland. De terreurorganisatie waarschuwde aanslagen te zullen plegen op stembureaus.

Om de veiligheid van de kiezers zo goed mogelijk te waarborgen zijn tienduizenden Afghaanse politieagenten en soldaten ingezet.

Chaotische organisatie

De verkiezingen van zaterdag worden overschaduwd door een chaotische organisatie, beschuldigingen van corruptie, stembusfraude en uitstel van de verkiezingen in de strategische zuidelijke provincie Kandahar.

De belangrijkste zorgen hebben betrekking op technische problemen met de kiezersregistratieapparatuur. Ook gingen veel stembureaus uren te laat open en staan er lange wachtrijen. In reactie op die berichten kondigde de verkiezingscommissie aan dat de stembusgang wordt verlengd en dat mensen in sommige kiesdistricten ook zondag hun stem nog kunnen uitbrengen.

De uitstel van de verkiezingen in Kandahar is het gevolg van de moord op de politiebaas van die provincie donderdag. De stembusgang zal daar nu pas over een week plaatsvinden.

Kandidaten vermoord

Zo’n 8,8 miljoen Afghanen hebben zich geregistreerd om hun stem uit te brengen. Maar veel van die registraties zouden frauduleus zijn. Ook werden in aanloop naar de verkiezingen al enkele parlementskandidaten vermoord.

Zo’n 2.500 Afghaanse politici strijden om 249 parlementszetels in het Lagerhuis. Het parlement heeft in Afghanistan relatief weinig macht, schrijft Reuters. Al ratificeert het wel de wetten in het land. De uitslag van de verkiezingen wordt pas over een week of twee verwacht.