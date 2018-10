Wimbledon neemt afscheid van marathonpartijen: tiebreak in beslissende set

Monsterwedstrijden met een beslissende set waar geen einde aan lijkt te komen, horen op tennistoernooi Wimbledon voortaan tot het verleden. De organisatie van de grandslam heeft geluisterd naar kritiek uit de tenniswereld: vanaf volgend jaar komt er een tiebreak bij een stand van 12-12 in het laatste bedrijf.

De regelwijziging, die organisator The All England Lawn Tennis Club (AELTC) vrijdag aankondigde, betekent dat de Amerikaan John Isner voor altijd de koning van de lange tennispartij op Wimbledon zal blijven. In 2010 versloeg hij in de eerste ronde zijn Franse tegenstander Nicolas Mahut in een duel dat maar liefst elf uur en vijf minuten duurde: de langste tenniswedstrijd ooit.

Lees hier over Isner vs. Mahut: Na tien uur is het 59-59. En wordt vervolgd

Excellent decision from @Wimbledon to introduce tiebreaker at 12 games all in final set !!! Anderson/Isner/Djokovic/Nadal/ Williams/Kerber and all tennis fans around the world will applaud this rule change! — Boris Becker (@TheBorisBecker) 19 oktober 2018

Dat de confrontatie bijna een halve dag duurde, kwam doordat er op Wimbledon geen limiet zit aan de lengte van de allesbeslissende vijfde set bij de mannen, of de derde bij de vrouwen. Wedstrijden gaan door totdat een van de spelers een voorsprong van twee games op de ander heeft. Isner wist de slijtageslag tegen Mahut uiteindelijk te winnen met 70-68 in de laatste set.

Het was opnieuw een partij van Isner die afgelopen Wimbledon-editie indirect het einde betekende van de marathonpartijen. Dit keer stond hij ruim zesenhalf uur op de baan tegen Kevin Anderson uit Zuid-Afrika. Anderson won de laatste set met 26-24.

Speelschema in de war

Na Isner versus Anderson gingen steeds meer stemmen op om een tiebreak in te voeren. De ultralange wedstrijden zouden te zwaar zijn voor de spelers, die bovendien in het nadeel zijn als ze in de volgende ronde tegenover een veel frissere tegenstander staan. Daarnaast schoppen ze het speelschema in de war. Onder anderen Roger Federer sprak zich uit als voorstander van de tiebreak.

Het Wimbledon-bestuur is nu dus overstag gegaan. “De tijd is rijp voor de invoer van een tiebreak voor in wedstrijden die geen natuurlijke ontknoping bereiken op een redelijk moment in de beslissende set”, aldus AELTC-voorzitter Philip Brook.