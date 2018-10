VS klagen Russin aan voor bemoeienis met midterms

De Amerikaanse overheid heeft een Russin aangeklaagd voor pogingen tot beïnvloeding van de midterms, de verkiezingen voor het Congres. De vrouw, Jelena Choesjajnova, is de eerste persoon tegen wie de Amerikanen een rechtszaak begonnen zijn voor bemoeienis met de stembusgang op 6 november. Dat melden Amerikaanse media.

Volgens federale aanklagers beheert Choesjajnova de financiën van Project Lachta, een organisatie van de invloedrijke Russische oligarch Jevgeni Prigozjin. Project Lachta zou via sociale media hebben geprobeerd de publieke opinie in de Verenigde Staten te beïnvloeden. De organisatie verspreidde bijvoorbeeld desinformatie over immigratie, wapenpolitiek en zelfs over de discussie over zwarte footballspelers die knielen tijdens het volkslied.

Prigozjin, die banden heeft met president Vladimir Poetin, werd eerder dit jaar al aangeklaagd in de VS voor inmenging met de presidentverkiezingen in 2016. De Amerikanen hebben ook sancties tegen hem ingesteld.

Miljoenen dollars

Lees ook dit stuk over politiek gekonkel in aanloop naar de midterms: Minder kiezers graag

In de campagne van Project Lachta gingen volgens de aanklagers miljoenen dollars om. Tussen 2016 en 2018 zou het budget van de organisatie meer dan 35 miljoen dollar hebben bedragen, zo’n 30 miljoen euro. Niet al dat geld was bestemd voor campagnes in de VS. Choesjajnova (44) gebruikte het geld van Lachta voor het plaatsen van advertenties op sociale media en het werven van activisten, stellen de aanklagers.

Vrijdag lieten Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten ook weten dat zij “voortdurende beïnvloedingscampagnes” ontwaren van onder meer Rusland, China en Iran. De landen willen de uitkomsten van de midterms en de presidentsverkiezingen in hun voordeel ombuigen, schrijven de FBI, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en twee andere diensten. Van echte verstoring van de stembusgang - mensen verhinderen om te stemmen of het beïnvloeden van de uitslagen - zou echter geen sprake zijn.

De midterms zijn van groot belang voor president Trump. De vierjaarlijkse verkiezingen vinden zo’n beetje halverwege de presidentiële termijn plaats. Alle zetels in het Huis van Afgevaardigden staan op het spel, net als ongeveer eenderde van de zetels in de Senaat. Daardoor zijn de midterms bepalend voor de politieke slagkracht van de president in de rest van zijn termijn.