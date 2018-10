VS en Zuid-Korea blazen opnieuw grote militaire oefening af

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben een gezamenlijke militaire oefening op en rond het Koreaanse schiereiland afgeblazen. De landen willen de diplomatieke voortgang die ze het afgelopen jaar met Noord-Korea hebben geboekt niet in gevaar brengen, heeft het ministerie van Defensie vrijdag laten weten.

Volgens het Pentagon is het besluit om de oefening te schrappen gezamenlijk genomen door de ministers van Defensie Jim Mattis (VS) en Jeong Kyeong-doo (Zuid-Korea).

Het gaat om de jaarlijkse oefening Vigilant Ace, die in december had moeten plaatsvinden. Vorig jaar deden er honderden vliegtuigen en tienduizenden manschappen aan de oorlogssimulatie mee. Noord-Korea beschouwt grootschalige militaire oefeningen steevast als een provocatie.

Aankondiging Trump

Vigilant Ace is niet de eerste oefening die is afgeblazen sinds het begin van de toenaderingspogingen tussen Noord-Korea en zijn twee aartsvijanden. In juni haalden de Amerikanen en de Zuid-Koreanen ook al een grote oefening van de kalender. Dat besluit volgde kort nadat president Trump onverwacht had aangekondigd dat er wat hem betreft geen oefeningen meer zouden plaatsvinden - zonder zijn Zuid-Koreaanse ambtsgenoot Moon Jae-in daarvan op de hoogte te stellen.

Trump deed zijn aankondiging een week na zijn historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. De top was het eindresultaat van een maandenlange dooi, die inzette vanaf het moment dat Noord-Korea zich aanmeldde voor deelname aan de Olympische Spelen in Pyeonchang. Trump en Kim maakten in juni afspraken over nucleaire ontwapening, maar het is hoogst twijfelachtig of Kim sindsdien ook echt stappen in die richting heeft ondernomen.