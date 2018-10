Volleybaldames lopen finale WK mis

Het Nederlandse damesteam heeft op het WK volleybal de halve finale met 3-1 verloren van Servië. Vooral de vierde en laatste set in het Japanse Yokohamna was erg spannend.

Tijdens de eerste twee sets gingen de landen gelijk op, beiden wonnen er één. Het net iets betere Servië won de derde set vervolgens afgetekend, om in de vierde het matchpoint te verzilveren: 22-25 28-26 19-25 23-25. Bondscoach Jamie Morisson was desalniettemin trots en noemde de halve finale tegenover Ziggo Sport de beste Nederlandse wedstrijd van het toernooi:

“En wat hebben we gevochten. Steeds weer kwamen we terug. Jammer dat het niet genoeg was.”

Winst tegen de Serviërs was uniek geweest, omdat de Nederlandse vrouwen niet eerder een medaille wonnen op een mondiaal eindtoernooi. Dat kan overigens nog steeds: zaterdag speelt Nederland om het brons tegen Italië of China. Tegen dat laatste land verloor Nederland twee jaar geleden de halve finale op het vorige WK, dat in Brazilië gehouden werd.

