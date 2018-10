Veroordeelde in zaak-Nieuwenhuizen die land uit moet is verdwenen

Ibrahim C., die in 2013 werd veroordeeld voor de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, is verdwenen. Vorige maand oordeelde de rechter dat C. Nederland moet verlaten, maar sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Dat bevestigt de politie in Amsterdam vrijdag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

De verdachten in de ‘grensrechterzaak’ zwegen langdurig tijdens hun proces in 2013. Ze betuigden op de laatste dag spijt en medeleven. “Dit moet nooit meer gebeuren.”

De politie is niet actief naar C. (22) op zoek. Hij staat intern gesignaleerd, bevestigt het korps: zodra agenten hem toevallig ergens aantreffen, wordt C. opgepakt. Waarom er geen zoekactie naar C. is gestart, wil de politie niet zeggen. Volgens het AD bestaat bij politie en justitie het vermoeden dat C. zich verborgen houdt bij vrienden, mogelijk uit het criminele milieu.

Toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) trok vorig jaar de verblijfsvergunning in van C., die alleen een Marokkaans paspoort heeft. Dat deed hij omdat C. na zijn celstraf voor de dood van Nieuwenhuizen de criminaliteit was ingegaan. C. ging in beroep. De bestuursrechter hield het besluit van Dijkhoff vorige maand overeind. C. vormt inderdaad een “ernstige bedreiging voor de samenleving”, stond in het vonnis. De komende tien jaar mag hij niet terugkomen naar Nederland.

C. schopte en sloeg Nieuwenhuizen eind 2012 na afloop van een voetbalwedstrijd samen met vijf teamgenoten in elkaar. Nieuwenhuizen werd nog dezelfde avond onwel en overleed. De toen 16-jarige C. kreeg 14 maanden cel. Ook de andere daders moesten de gevangenis in.