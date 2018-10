Strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik kerk in Pennsylvania

De Amerikaanse justitie doet strafrechtelijk onderzoek naar seksueel misbruik bij zeker zes katholieke bisdommen in Pennsylvania. Uit een rapport deze zomer bleek dat in de staat meer dan driehonderd priesters zich vergrepen hebben aan zeker duizend kinderen.

Volgens een slachtofferhulporganisatie is het voor het eerst dat een federale openbaar aanklager onderzoek doet naar seksueel misbruik binnen de Amerikaanse kerk en pogingen van kerkleiders om deze misdaden te verdoezelen, meldt persbureau Reuters.

De bisdommen Allentown, Erie, Harrisburg, Philadelphia, Pittsburgh en Scranton bevestigen donderdag dat ze dagvaardingen hebben ontvangen en zeggen mee te werken aan het onderzoek. De openbaar aanklager van Philadelphia noch het Amerikaanse ministerie van Justitie wil reageren. CNN meldt vrijdag dat justitie ook onderzoek doet naar het bisdom Buffalo, New York.

Lees ook: Ook in Pennsylvania dekte de kerk misbruik toe

Groot onderzoek

Een grand jury in Pennsylvania publiceerde in augustus een groot rapport over de kwestie na bijna twee jaar onderzoek. Uit het gedetailleerde verslag, onder meer op basis van geheim gehouden documenten van de bisdommen en handgeschreven bekentenissen van priesters, bleek dat over de afgelopen zeventig jaar ook in Penssylvania sprake was van een cultuur van misbruik.

Het merendeel van de gevallen zijn echter verjaard, vooralsnog zijn slechts twee priesters aangeklaagd. Hoewel slechts bij duizend kinderen misbruik werd vastgesteld, kan het werkelijk aantal slachtoffers in de duizenden liggen.

De paus aanvaardde vorige week het ontslag van de prominente Amerikaanse aartsbisschop Donald Wuerl. Zijn naam kwam ook naar voren in het onderzoek: Wuerl zou als bisschop van Pittsburgh over een periode van bijna twintig jaar van seksueel misbruik beschuldigde priesters in bescherming hebben genomen.