Hoe infographics moeilijke verhalen ‘verwoorden’

De zaak-Khasshoggi is zonder twijfel een van de meest intrigerende dossiers van het moment. Het net lijkt zich te sluiten rond de Saoedische kroonprins als opdrachtgever. Maar waarom lijkt de westerse wereld op zijn handen zitten? Dat zag je de afgelopen week het best ‘verwoord’ in deze ijzersterke infographic.

Maar ook in verschillende andere dossiers vertelden grafieken soms meer dan woorden. Kijk hier naar de toch wel erg schrikbarende cijfers over de bedreigingen van burgemeesters en wethouders in Nederland. Of naar de resultaten van een onderzoek dat NRC verrichtte naar de veranderende mores rond #MeToo.

Indien u in een oogopslag een antwoord wil op de vraag of Europa zichzelf militair kan verdedigen zonder hulp van de VS, klik dan hier. En deze grafiek vertelt dan weer alles over de Amerikaanse vuurwapenindustrie en de duizenden incidenten met wapens in de VS.

Tot slot iets heel anders: even visueel afgebeeld zien hoe droog het de afgelopen tijden was in Noordwest-Europa?

Dus ja, ik maak een diepe buiging voor de visuele journalisten van NRC. Met woorden zijn ze niet altijd even goed. Maar met beelden behoren ze tot de besten die ik ken.