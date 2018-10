Parlement Macedonië keurt naamsverandering goed

Het Macedonische parlement heeft met een flinke meerheid goedkeuring gegeven aan het voorstel om de naam van het land te veranderen. Tachtig van de 120 parlementariërs stemden voor de nieuwe naam ‘Republiek Noord-Macedonië’, meldt persbureau Reuters.

De naamkwestie ligt extreem gevoelig en zorgt al bijna dertig jaar, sinds het land onafhankelijk werd na het uiteenvallen van Joegoslavië, voor spanningen tussen Griekenland en Macedonië.

Het noordelijke buurland van de gelijknamige Griekse landstreek - de geboorteplaats van Alexander de Grote - moet in de toekomst ‘Severna Makedonija’ of ‘Republiek Noord-Macedonië’ gaan heten. Eind september stemde een meerderheid bij een referendum ‘ja’ op de vraag of het land zijn naam moet veranderen. De opkomst was echter laag met 37 procent; dat gaf premier Zoran Zaev weinig draagvlak voor de deal.

EU- en NAVO lidmaatschap

Om de naam van het land te veranderen is een grondwetswijziging nodig en daarvoor was een meerderheid van het parlement nodig. Nu die meerderheid er is, lijkt niets de naamsverandering meer in de weg te staan. Bovendien is er daarmee ook uitzicht voor het land op een eventueel EU- en NAVO-lidmaatschap.

Het conflict over de naam van Macedonië was namelijk het voornaamste struikelblok voor het land om lid te kunnen worden van de NAVO en de EU. Griekenland had daarbij namelijk een veto en kon het lidmaatschap dus tegenhouden zolang het land zijn naam niet wilde veranderen.