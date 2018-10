Opnieuw arrestatie in moordzaak topcrimineel Mieremet

In het onderzoek naar de liquidatie van crimineel John Mieremet in 2005 is dinsdag opnieuw een arrestatie verricht. Het gaat om de 38-jarige Özgur C., twee jaar geleden nog vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra. Justitie verdenkt hem van het plegen van die moord.

De 38-jarige C. is aangehouden in Alkmaar, waar hij woont. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. C. is ook verdachte in de zaak rond de moord op Hakki Yesilkagit, die zou zijn doodgeschoten in zijn eigen auto voor zijn huis in Tilburg. Een woordvoerder van het OM houdt het wat betreft de nieuwe verdenkingen aan het adres van C. voorlopig op “betrokkenheid”. Het beroep dat justitie had aangetekend tegen zijn vrijspraak in de zaak Endstra loopt nog.

De strafzaak tegen Willem Holleeder neemt maanden in beslag. Hij kan levenslang krijgen: de rechtbank behandelt zijn vermeende betrokkenheid bij vijf moordaanslagen. In deze podcast vertelt misdaadredacteur Jan Meeus over die op Mieremet.

C. is de derde persoon deze maand die wordt aangehouden in verband met de moord op Mieremet, in november 2005 in Thailand. Mieremet was in de jaren 80 en 90 een kopstuk in de onderwereld van Amsterdam en stond samen met zijn jeugdvriend Sam Klepper bekend als het duo Spic en Span, dat alles “opruimde”. De twee werkten voor de crimineel Kees Houtman die ook in 2005 - volgens het OM in opdracht van Willem Holleeder - werd doodgeschoten.

S. en B.

Dino S., in de ogen van justitie de criminele compagnon van Holleeder, werd op 1 oktober aangehouden in de cel waar hij een levenslange straf uitzit voor het voorbereiden van twee andere liquidaties.

Acht dagen later werd de Amsterdammer Jurmaine B. (38) aangehouden, die ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de moorden op Endstra en Yesilkagit.