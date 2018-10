Onderzoek naar illegale Britse afvalexport, deels via Nederland

Het Verenigd Koninkrijk doet onderzoek naar misstanden in de Britse afvalrecycling. Bedrijven zouden onder meer plastic afval illegaal via Nederland naar Azië verschepen. Het Britse milieuagentschap EA heeft een team samengesteld om de praktijken te onderzoeken, meldt The Guardian vrijdag.

Brits afval zou niet worden gerecycled, maar gedumpt worden in rivieren en oceanen. De krant specificeert niet waar dit precies zou gebeuren. Verder zouden exporteurs frauderen door tienduizenden tonnen niet-bestaande plastic te noteren in hun administratie. Zes Britse exporteurs zouden de afgelopen drie maanden hun licenties zijn verloren. Bij één bedrijf werden de afgelopen drie jaar 57 containers tegengehouden in Britse havens omdat het afval te vervuild bleek te zijn.

China accepteert sinds januari geen Brits plastic afval meer. Sindsdien is Brits plastic onder meer geëxporteerd naar Maleisië, Vietnam en Polen. Inmiddels hebben Maleisië en Vietnam een voorlopig verbod op afvalimport ingesteld, volgens The Guardian een teken dat landen meer terughoudend zijn omdat het afval zeer vervuild blijkt te zijn. Sindsdien is de afvalexport naar Turkije en Nederland sterk toegenomen.

‘Witwassen’ van afval

De EA onderzoekt hoe exportbedrijven dit plastic feitelijk ‘witwassen’ in Nederland. Vervolgens kan het alsnog naar Azië verscheept worden waar exporteurs met een Britse licentie niet toegelaten worden. Een woordvoerder van het Nederlandse bedrijf Kunststof Recycling zegt tegen The Guardian dat Nederland in ieder geval niet de capaciteit heeft om deze toename aan plasticimport te verwerken. “Het wordt niet allemaal gerecycled, Europa loopt over met plastic uit Engeland.” Het bedrijf was vrijdag niet in de gelegenheid om te reageren tegenover NRC.

Britse huishoudens en bedrijven produceren jaarlijks zo’n elf miljoen ton afval van verpakkingen. Twee derde daarvan wordt geëxporteerd door een industrie ter waarde van 50 miljoen pond (ongeveer 44 miljoen euro). The Guardian concludeert uit de data dat exporteurs claimen ruim 35.000 ton afval meer verscheept te hebben dan daadwerkelijk is genoteerd door Britse douane.