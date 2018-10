VS, China en EU vragen WTO oordeel over importheffing

De Verenigde Staten, China en de Europese Unie willen een oordeel van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de ingevoerde importheffingen in het al maanden lopende handelsconflict tussen deze landen.

De VS willen dat de WTO de rechtmatigheid beoordeelt van de maatregelen die andere landen hebben genomen nadat de VS importtarieven op aluminium en staal hadden geïntroduceerd. Het verzoek daartoe hebben de VS donderdag ingediend, meldt persbureau Reuters op gezag van een Amerikaanse overheidsbron. De andere landen willen juist dat de WTO de door de VS opgelegde importtarieven beoordeelt.

Eerder dit jaar introduceerden de VS een importtarief van 10 procent op aluminium en 25 procent op staal. In reactie kwamen onder meer China, de EU en Canada met invoertarieven op Amerikaanse producten.

De VS beargumenteren dat hun handelsbarrières zijn toegestaan omdat de nationale veiligheid in het geding zou zijn door te grote import uit het buitenland.

Het is opvallend dat de VS zich nu tot de WTO wenden. Onder president Donald Trump heeft het land veel kritiek op arbitrage door de organisatie. Daarom blokkeert het al meer dan een jaar de benoeming van nieuwe rechters in de beroepscommissie, het hoogste WTO-orgaan, waardoor er nog maar drie rechters zitting in hebben in plaats van de gebruikelijke zeven.