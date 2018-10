Feiten twitteren – en toch voor de rechter? Dat kan

Toen Shirin Musa in december 2017 twee tweets plaatste over maatschappelijk werker Soerin Narain, was ze zich van geen kwaad bewust. Ze hield zich bij de feiten – als twitterende vrouwenrechtenactivist weet ze waar de grenzen liggen. Althans, dat dacht ze. Deze week bleek het OM die grenzen toch anders te trekken. Het gaat Musa vervolgen voor smaad, nadat Narain voor de zomer al aangifte tegen haar had gedaan naar aanleiding van de tweets.

Waar gaat het om? Soerin Narain, voorzitter van Stichting Vobis/Hindustani, stond in 2014 voor de rechter: een 13-jarig meisje beschuldigde hem van verkrachting. Wegens gebrek aan bewijs werd hij vrijgesproken.

Lees ook dit interview met Musa van eerder dit jaar: „Ik kreeg de vraag: word jij de nieuwe Hirsi Ali?”

Eind 2017 kwam deze zaak weer in de publiciteit, toen De Telegraaf een artikel publiceerde over Narain. Hij was toen net genomineerd voor de Joke Smitprijs, die wordt uitgereikt aan mensen die hebben bijgedragen aan de vrouwenemancipatie. In De Telegraaf beschuldigde Femmes For Freedom, Musa’s vrouwenrechtenorganisatie, Narain van het betasten van ten minste nog drie andere minderjarige meisjes. In het artikel kwam één van die meisjes ook aan het woord. Een kort geding tegen De Telegraaf, eind januari, verloor Narain: volgens de rechter was „voor de gedane uitlatingen voldoende steun te vinden in de feiten”.

Vlak na de publicatie stuurde Shirin Musa twee tweets de wereld in. De eerste was een reactie op een Vobis-woordvoerster, die zei dat de vrouwen die Narain beschuldigden jaloers waren (waarop was niet duidelijk). Musa twitterde kwaad: „Don’t make me laugh! Het is een feit dat #SoerinNarain door @Het_OM vervolgd is voor verkrachting v/e kind. Meerdere vrouwen zeggen dat ze door hem zijn aangerand. Vrouwen zijn niet jaloers, vrouwen zijn laaiend. What if #HarveyWeinstein genomineerd was?”

In de tweede tweet, een reactie op iemand die Musa wilde voordragen voor de prijs: „Lief. Maar ik wil niet beoordeeld worden door een jury die geen trackrecord heeft op het gebied van #vrouwenemancipatie. Neem bijv. nominatie #SoerinNarain #grensoverschrijdend #seksueel #gedrag & vervolgd door het OM wegens verkrachting kind. Feit.”

Lief 👇Maar ik wil niet beoordeeld worden door een jury die geen trackrecord heeft op het gebied van #vrouwenemancipatie. Neem bijv. nominatie #SoerinNarain #grensoverschrijdend #seksueel #gedrag & vervolgd door het OM wegens verkrachting kind👉 feit https://t.co/SVRSoJuz8P — Shirin Musa (@ShirinMusa) December 13, 2017

Die tweets zijn nu volgens het OM genoeg om Musa te vervolgen wegens smaadschrift: smaad verspreid door geschriften. Op 13 december moet ze voor de rechter verschijnen. Op dit moment wil Musa niet op de zaak ingaan, maar ze is, op z’n zachtst gezegd, verbaasd. „Ik snap er niets van. Jullie wel?” vroeg ze haar volgers op Twitter. Ze had toch alleen de feiten benoemd?

Dat klopt, maar: „Of de smadelijke uitlatingen feitelijk juist zijn maakt voor de vervolging niet uit, het gaat om de schade aan de goede naam/eer”, laat een woordvoerder van het OM weten. Smaad is het opzettelijk ‘aanranden’ van iemands eer of goede naam, ‘met het doel om hier ruchtbaarheid aan te geven’. Het feit dat Narain vervolgd is geeft Musa geen vrijbrief voor „naming and shaming”, aldus het OM. Hierbij speelde mee dat Musa Narain bij voor- en achternaam noemde en dat uit haar tweets bleek dat ze de „verdenking” van verkrachting voor waar aannam.

Overigens is er wel een uitzondering: als de ‘smadelijke’ uitspraken zijn gedaan in het algemeen belang, gaat de verdachte vrijuit.