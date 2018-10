Eerste sekseneutrale paspoort uitgereikt in Breda

Leonne Zeegers (57) krijgt vrijdag op het stadhuis van Breda het eerste Nederlandse paspoort met een neutrale ‘X’ als geslachtsaanduiding overhandigd.

In mei oordeelde de rechter in Roermond dat de tijd rijp was voor een geboorteakte waarin niet staat dat iemand een man is dan wel een vrouw. Zeegers had daar toen al jaren over geprocedeerd. Na haar geboorte lieten haar ouders bij de burgerlijke stand noteren dat ze een jongetje hadden kregen, maar in de puberteit bleek dat Zeegers zich niet zo voelde.

Leonne (57) is geen hij, geen zij, maar allebei. “Maar als ik alles op een weegschaal leg, kies ik voor het vrouwelijke. Als man moet je aan zoveel eisen voldoen, zoveel wegstoppen. Als vrouw kon ik gemakkelijker mezelf zijn.”

Na een aantal medische behandelingen en juridische procedures werd ze in 2001 officieel vrouw. Ook dat volstond echter niet. Na een nieuwe juridische procedure doet het paspoort van Zeegers daar nu eer aan. “Een wake-upcall voor het kabinet”, aldus belangenorganisaties NNID, TNN en COC:

“Maak het voor iedereen mogelijk om de geslachtsaanduiding in het paspoort en andere officiële documenten te schrappen.”

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schat dat er zo’n 80.000 intersekse-personen zijn in Nederland. De uitspraak van de rechter uit mei biedt mogelijkheden voor hen. Voor Zeegers werd namelijk een uitzondering gemaakt maar als het aan de rechter ligt komt een derde, neutrale, optie voor iedereen beschikbaar.