Duizenden ongeldige rijbewijzen niet ingeleverd

Lang niet ieder rijbewijs dat het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) ongeldig verklaart, wordt ook echt ingeleverd. Dat blijkt uit cijfers van het instituut die de NOS opvroeg, ook in handen van NRC.

Sinds 2016 telt het CBR ruim 5.200 Nederlanders die hun rijbewijs ongeldig bij zich dragen. Een woordvoerder van het CBR benadrukt dat een niet ingeleverd geldig rijbewijs niet automatisch betekent dat er iemand rondrijdt die dat niet meer mag. Zo komt het voor dat mensen een verplichte alcoholcursus deze eerste instantie uitstellen. Bijvoorbeeld omdat ze die niet kunnen betalen.

De politie gebruikt sinds juli vorig jaar speekseltesten om drugsgebruik in het verkeer op te sporen. Bijna de helft van de bestuurders had meerdere drugs door elkaar gebruikt.

Het CBR kan om verschillende redenen een rijbewijs ongeldig verklaren. De meest voorkomende is (overmatig) alcohol- of drugsgebruik in het verkeer. In het jaarverslag van het bureau staat dat die groep vorig jaar 78 procent van de gevallen vormde. Het komt ook voor dat mensen met de ziekte van Alzheimer of andere fysieke ongemakken niet meer mogen rijden.

In Nederland reden er in 2016 tussen de 90 en 125 duizend alcoholovertreders rond die met meer dan zes glazen in de auto waren gestapt.

Het CBR stelt chauffeurs die hun bevoegdheid verliezen schriftelijk en in tweevoud op de hoogte: langs de normale weg en per aangetekende brief. Maar daar houden de mogelijkheden van het bureau ook op. “We zijn geen opsporingsinstantie”, zegt de woordvoerder.

Op het op zak houden van een ongeldig rijbewijs staat een geldboete van 230 euro. Wie er ook nog mee achter het stuur kruipt hangt een som van 8.300 euro boven het hoofd en een celstraf van drie maanden.