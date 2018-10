Dring het roken terug met antirookbeleid

Het antirookbeleid is nu veel te slap, richt je rigoureuzer op de volgende generatie

Antirookbeleid is nu „veel te slap. We lopen internationaal achter, terwijl telkens blijkt dat de gezondheidsschade van roken groter is dan we dachten.” Voer daarom een rookverbod voor ongeboren kinderen in. „Daarmee pakken we niet de rokers aan, maar de kinderen.” Rien Meijerink, bestuurslid van de stichting Eindspel Tabak, in het AD

Antirookbeleid voorkomt meeroken, vaak van kinderen

Rookvrijbeleid dringt wereldwijd luchtwegklachten flink terug. „Ook in Nederland worden jaarlijks rond de 8.000 kinderen opgenomen met ernstige luchtweginfecties zoals een longontsteking of bronchitis.” Hier is dus „veel gezondheidswinst mogelijk.” Voer „maatregelen waarvan het effect bewezen is” versneld in, zoals rookvrije omgevingen. Jasper Been, kinderarts Erasmus MC, op Nu.nl

Antirookbeleid sluit aan bij wat de grote meerderheid wil

„Het Trimbos Instituut laat zien dat maar liefst 80 procent van alle rokers wil stoppen.” Distributie en verkrijgbaarheid van sigaretten wordt „in stand gehouden voor een absolute minderheid”. Leonard Hofstra, bijz. hoogleraar cardiologie (VUMC), op de site verkleindekans.nl

Stop met al dit soort betutteling

„Niet barbecueën in het park, geen alcohol mogen schenken op jouw straatfeest, niet roken op het terras of soms zelfs niet op straat. Het houdt niet op. Stop ermee! Wie je ook bent. Je bent mijn moeder niet!” Jan Roos, publicist, op zijn nieuwe campagnesite Nee-derland.nl , gesteund door o.a. VSK, brancheorganisatie tabaksindustrie

Dring de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik terug met hulp van rookloze tabaksproducten

„Er is aanzienlijke gezondheidswinst te behalen indien rokers die anders zouden blijven roken, overstappen op minder schadelijke, rookloze alternatieven.” Gebruik hiervan is „niet geheel risicovrij”, stoppen met tabaksgebruik is voor de gezondheid het beste, maar leidt toch tot „verminderde schadelijkheid”. Peter van den Driest, directeur corporate affairs Philip Morris Nederland, in Het Parool

Werkgevers kunnen bijdragen met een nieuwe beloningsmethode voor stoppen

Met een financiële beloning en groepstraining met naaste collega’s kan 41 procent van de rokers na een jaar stoppen. Dat is „zelfs beter dan pillen of andere vormen van coaching”. Een beloning à 350 euro is interessant „voor de deelnemers maar tegelijkertijd kosteneffectief voor de werkgever die het moet vergoeden.” Die krijgt er een hogere productiviteit voor terug. Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde (Maastricht), in NRC

Kwestie in kaart, een zaterdagse rubriek in de bijlage Opinie & Debat, is een visuele weergave van verschillende argumenten rond een actuele kwestie. Zelf een ‘mattermap’ maken? Ga naar www.mattermap.nl