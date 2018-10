Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Een tragisch verhaal van mensensmokkel en seksuele uitbuiting Song Yang, een ondernemende vrouw uit de Chinese provincie Liaoning, belandde in een New Yorkse massagesalon en stortte zich bij een politieinval van het balkon. Aan de hand van haar droeve lot vertelt The New York Times in een prachtig vormgegeven artikel het tragische verhaal van mensensmokkel en seksuele uitbuiting. Tip van redacteur Wieland van Dijk. Lees hier: The Case of Jane Doe Ponytail

Een jaar na #MeToo Na 1 jaar #MeToo en de kwestie Kavanaugh, is het heel interessant om de laatste aflevering van de Slow Burn podcastserie te beluisteren: over de 20 jaar oude beschuldiging van verkrachting aan het adres van Bill Clinton en wat daar destijds (niet) mee gebeurde. Iets om over na te denken, vindt correspondent Juurd Eijsvoogel. Luister hier: Move On

Moordende Amerikaanse soldaten in het Midden-Oosten Amerikaanse soldaten werden ingehuurd om politici in het Midden-Oosten te vermoorden, las correspondent Jannie Schipper op BuzzFeed News. “There was a targeted assassination program in Yemen. I was running it. We did it.” Lees hier: A Middle East Monarchy Hired American Ex-Soldiers To Kill Its Political Enemies. This Could Be The Future Of War.

Hoe Macrons vrouw een rolmodel werd Terwijl Emmanuel Macron keldert in de populariteitspolls, is tweederde van de Fransen nog altijd erg enthousiast over zijn vrouw, Brigitte. De opmerkelijke première dame is voor Franse vrouwen zelfs een rolmodel geworden, las correspondent Peter Vermaas in een mooi portret van Macron-biograaf Sophie Pedder in het magazine 1843 van The Economist. Lees hier: Brigitte Macron, agent provocatrice

Wat als door Brexit het geweld in Noord-Ierland weer oplaait Het lijkt lang geleden dat aanslagen aan de orde van de dag waren in Noord-Ierland. De vrees is dat een harde grens door Brexit die tijd terugbrengt. In The Irish Times las redacteur Titia Ketelaar indrukwekkende gesprekken met nabestaanden van de mensen die omkwamen bij een aanslag op een douanepost in 1972. Lees hier: What if Brexit brings the violence back?