De doorgeschoten verkooplui van Hollands grootste scheepsbouwer

Complete oorlogsschepen

Eten komt niet vanzelf aanwaaien, daar moet je voor zwoegen en zweten. Dat weet de streng gereformeerd opgevoede Kommer Damen (74) heel goed. In 1969 werd hij als jonge man uit Hardinxveld-Giessendam de baas van de scheepswerf die zijn vader ruim veertig jaar daarvoor had opgezet. Eerst veroverde hij de Nederlandse markt, daarna de wereldzeeën. Nu, vijftig jaar later, heeft René Berkvens de dagelijkse leiding overgenomen, maar is de oude Kommer nog steeds nauw betrokken bij de verkoop van zijn schepen, wereldwijd.

Kommer Damen brak met de traditionele manier van scheepsbouw, waarbij een heel schip op één werf wordt uitgedacht en in elkaar gezet. Zijn schepen zijn een soort bouwpakketten, vrijwel direct leverbaar vanuit de catalogus. De onderdelen worden grotendeels op goedkope buitenlandse werven gemaakt en later in Gorinchem of in het land van bestemming in elkaar gezet.

Daardoor is Damen Shipyards uitgegroeid tot een multinational met een geolied verkoopapparaat en een jaaromzet van meer dan twee miljard euro. Wereldwijd werken bij de scheepsbouwer meer dan negenduizend mensen, op 34 werven: van China, Vietnam en Curaçao, tot Zuid-Afrika en Australië. Het Amerikaanse zakenblad Forbes schat het privé-vermogen van Kommer Damen op anderhalf miljard euro.

Damen in cijfers 2 miljard euro omzet in 2017

in 2017 52 bedrijven wereldwijd, waarvan 24 Nederlandse bedrijven

wereldwijd, waarvan 24 Nederlandse bedrijven 34 scheepswerven wereldwijd

wereldwijd 22 newbuilding scheepswerven

10.000 werknemers wereldwijd , waarvan 3.500 in Nederland

, waarvan 3.500 in Nederland 180+ schepen jaarlijks geleverd, in totaal meer dan 6.000 sinds 1969

Klanten kunnen bij Damen Shipyards sleepboten, plezierjachten, patrouilleschepen, veerponten, dokken en complete oorlogsschepen bestellen. Recent kwamen daar onderzeeërs en luxe cruiseschepen bij. Op dit moment is Damen in de race voor twee mega-orders. Het aast samen met het Zweedse Saab op de bouw van vier onderzeeërs voor de Nederlandse marine, een klus van drie tot vier miljard euro. En het zit in de laatste fase van de aanbesteding van zes Duitse fregatten, ook een miljardenproject.

Damen is Hollands Glorie op z’n best: een degelijk, solidair familiebedrijf dat wereldwijd hoogwaardige maritieme technologie levert. Leden van het koningshuis en bewindslieden associëren zich daar graag mee. Mark Rutte, prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Máxima – ze bezochten allemaal werven van Damen, in binnen- en buitenland. Overal waar Damen is, zegt een hoge oud-militair, „staat toch eigenlijk een Nederlandse vlag”.

Op en rond het hoofdkantoor, waar de sales- en engineeringsafdelingen zitten, werken zo’n 1.500 mensen. Damen sponsort in Gorinchem de Poëzieroute, de Santa Run, het Hippiefestival, het Winterfestijn en de Zomerfeesten. Op 12 januari 2017 benoemt de gemeenteraad Kommer Damen tot ereburger wegens zijn grote verdienste voor de stad. Van de burgemeester krijgt hij een erepenning en een ingelijste oorkonde.

Dat feestje wordt snel bedorven. Op vrijdag 13 januari, de ochtend erna, staan er auto’s en busjes voor de poorten van de werf. Die zijn van de fiscale opsporingsdienst FIOD. Om te voorkomen dat er bewijsmateriaal via het water verdwijnt, ligt op de Boven-Merwede een leenboot van de douane op wacht – een Damen-boot.

In hoog tempo nemen de FIOD-ambtenaren de financiële afdeling over. Het verbaasde personeel wordt naar een aparte ruimte gedirigeerd, computers worden losgetrokken en in beslag genomen. Halverwege de inval wordt nog een boeket bezorgd – een gelukwens voor die erepenning. Drie dagen is de FIOD bezig. Ook bij accountant EY wordt administratie opgehaald. Later komt de dienst nogmaals langs.

Zonder die boot in Sierra Leone was dit allemaal niet gebeurd.