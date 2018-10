Blokhuis verklaart ongezonde levensstijl de oorlog

Goedemorgen! Roken wordt hardhandig naar het verleden verbannen. TNO onderzoekt of de Stint nou veilig is of niet. En een overheidscampagne moet zorgen dat we niet voor nepnieuws vallen.

ANTI-ROKEN: Het kabinet wil de rooksector aanpakken. Een pakje sigaretten moet straks minstens een tientje kosten. Bovendien komt er een lange lijst rookvrije plaatsen: in de zorg, bij de overheid, op werk, in de horeca (óók niet in rookruimtes), op schoolpleinen en sportterreinen. Dat blijkt uit conceptafspraken van staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) in handen van de Volkskrant. Deze week bleek dat Jan Roos, presentator en flitspoliticus, 42.000 euro krijgt van de brancheorganisatie van de tabaksindustrie (VSK) voor zijn campagne tegen overheidsbetutteling. Hij zegt tegen de Volkskrant dat hij “geen aapje is dat voor de VSK door een hoepeltje springt”.

DIEPTEPUNT: De verkilde relatie tussen coalitie en oppositie heeft deze week, met de motie van wantrouwen tegen Mark Rutte, een nieuw dieptepunt bereikt. De bewindslieden van Rutte III lijken aardig en constructief, maar als het om belangrijke dossiers gaat, zijn ze onbuigzaam. Toch moet het kabinet meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld om in de toekomst zeker te zijn van meerderheden in de Eerste Kamer. Kees van der Staaij (SGP), met ruim twintig jaar het langstzittende Kamerlid, vindt hun houding onverstandig. “Voor elke regering is een goede verhouding met de oppositie een verzekeringspolis.”

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Inschrijven

STINT: De Stint blijft vermoedelijk nog wel even van de weg. Onderzoeksinstituut TNO heeft de opdracht gekregen om de elektrische bolderkar te onderzoeken. Die analyse wordt pas rond de jaarwisseling afgerond, bleek gisteren op een kort geding dat was aangespannen tegen minister Cora van Nieuwenhuizen. De rechter kan nog wel beslissen om de Stint weer de weg op te laten: op 1 november is de uitspraak. Het AD meldt dat bij de Inspectie Leefomgeving en Transport meerdere meldingen binnenkwamen van op hol geslagen Stints ná het drama in Oss.

DISKREDIET: De handelsreis naar Saoedi-Arabië gaat definitief niet door. Minister Stef Blok heeft dat doorgegeven aan zijn Saoedische collega. De berichten over de moord op journalist Khashoggi vindt hij “schokkend”. Rutte heeft op verzoek van de Tweede Kamer op de EU-top in Brussel andere lidstaten inderdaad opgeroepen om minder wapens naar Saoedi-Arabië te exporteren. Ook de handelsmissie van Sigrid Kaag in december gaat waarschijnlijk niet door, zei Blok.

NEPNIEUWS: In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen wil Kajsa Ollongren een campagne om burgers bewust te maken van desinformatie en nepnieuws. Burgers zal dan verteld worden waarom zij bepaalde type berichten krijgen. De campagne mag van de minister niet over inhoud of politieke opvattingen gaan. NRC achterhaalde dat op de dag na het neerhalen van vlucht MH17 de Russische trollen het actiefst waren, met 57.500 tweets.

QUOTE VAN DE DAG:

“Ik zie een elektrisch aangedreven wagen voor me, een Tesla model S. Komt geruisloos aangereden met z’n mooie lijnen, iedereen kijkt er even naar, er is werkelijk niets op aan te merken, hightech klimaatneutraal en alles, prima zo, en dan rijdt hij weer geruisloos weg.”

Toine Heijmans, columnist bij de Volkskrant, over de geregisseerde houding van de nieuwe D66-voorman Rob Jetten.

Noot: Dit was mijn laatste De Haagse Stemming: ik vertrek naar de economieredactie van NRC. Dank voor alle e-mails met tips, suggesties, correcties en breedvoerige politieke beschouwingen. Volgende week is de Tweede Kamer met herfstreces, daarna is De Haagse Stemming er weer.