Algerije verbiedt gezichtsbedekkende kleding op werk

Algerije heeft donderdag een verbod op de nikaab, boerka of andere gezichtsbedekkende kleding op het werk afgekondigd. Dat meldt persbureau Reuters. Het is onduidelijk wanneer het verbod precies ingaat.

Premier Ahmed Ouyahia zei tijdens een toespraak in hoofdstad Algiers dat hij wil dat alle werknemers in Algerije, en in het bijzonder die van de overheid, herkenbaar zijn tijdens werktijd. Ministers en gouverneurs in Algerije moeten erop toezien dat dat ook gebeurt, zei hij. Gezichtsbedekkende kleding is sinds september al verboden op Algerijnse scholen en universiteiten.

Niqaabs zijn niet heel gebruikelijk in Algerije. De islam is de staatsgodsdienst van het land en andere geloofsovertuigingen zijn verboden. De soefisitische, doorgaans vrij milde, islam voert er de boventoon. Het besluit van Ouyahia zal desalniettemin niet positief ontvangen worden door de salafistische minderheid in het land, verwacht Reuters.

In Nederlandse onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer mag sinds juni ook geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen.