Akkoord tussen Air France en vakbonden over nieuwe cao

Na maanden van onderhandelingen en personeelsstakingen, heeft luchtvaartmaatschappij Air France vrijdag een akkoord gesloten met de Franse vakbonden over een nieuwe cao. Onderdeel van het akkoord is een loonsverhoging voor het personeel van de zustermaatschappij van KLM met 2 procent, meldt het bedrijf in een persbericht. De loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari van dit jaar. Volgend jaar volgt eenzelfde salarisverhoging.

Air France bereikte het akkoord met verschillende Franse vakbonden die samen 76,4 procent van alle werknemers vertegenwoordigen. De nieuwe topman van de luchtvaartmaatschappij Ben Smith zegt in een verklaring dat dit akkoord een “nieuw perspectief” biedt. “Ik hoop dat dit het toekomstige succes van onze luchtvaartmaatschappijen zal waarborgen”, aldus Smith.

Het cao-conflict bij Air France was al enkele maanden aan de gang. Stakingen kostten het bedrijf honderden miljoenen. Ook moest topman Jean-Marc Janaillac opstappen door het conflict. Het personeel van Air France wilde aanvankelijk 5,1 procent extra salaris. Ook was er verontwaardiging over het feit dat de piloten van KLM wel loonsverhoging kregen.

Door de crisis bij haar zustermaatschappij had KLM het de laatste tijd ook moeilijk. Dat terwijl KLM, dat in 2004 door Air France werd overgenomen, het zelf goed doet. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen vier jaar veel kosten bespaard en de productiviteit verhoogd. Maar dat zorgt ook voor wantrouwen bij de Fransen, die vrezen dat het aantal vluchten tussen Schiphol en Charles de Gaulle niet eerlijk wordt verdeeld.

De volgende ronde met salarisonderhandelingen bij Air France begint in oktober volgend jaar. Daarbij wordt dan rekening gehouden met de wereldwijde economische omstandigheden, de huidige staat van Air France-KLM en de economische prestaties van het bedrijf op dat moment.