A28 bij Assen tot 16.00 uur afgesloten door groot ongeluk

De A28 bij Assen blijft waarschijnlijk tot vrijdagmiddag 16.00 uur afgesloten vanwege een groot verkeersongeluk. De ANWB adviseert automobilisten die tussen Zwolle en Assen rijden om via Heerenveen (A7, A32) of Veendam (A7, A33) te gaan. Volgens een woordvoerder moeten ze rekenen op een uur extra reistijd.

Het ongeval en de afsluiting komen slecht uit, zegt de woordvoerder. Vrijdag is de herfstvakantie in regio noord begonnen, waardoor er veel verkeer wordt verwacht. Mogelijk zal de afsluiting zorgen voor files op de omrijroutes. Vrijdagochtend is het op de ring van Assen al druk.

Suikerbieten en post

Vrijdagochtend rond 05.00 uur waren drie vrachtwagens betrokken bij het ongeluk, dat plaatsvond tussen Assen-Zuid en -Noord. Een van de wagens schoot door de vangrail in het midden van de weg en kwam op zijn zijkant terecht, de twee andere konden niet op tijd remmen.

De lading van de drie voertuigen eindigde op de rijbaan, deze is momenteel bezaaid met suikerbieten, post en bouwmaterialen. Een woordvoerder van de politie spreekt over “een grote ravage”. Bij het ongeluk zijn de drie chauffeurs lichtgewond geraakt, zegt hij. Twee van hen zijn ter plekke behandeld, de derde is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de actuele verkeersinformatie te controleren voordat zij de weg op gaan.