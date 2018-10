Werkloosheid bijna terug op laagste punt

De werkloosheid is de afgelopen maanden gedaald naar 3,7 procent. Daarmee is ze bijna terug op het laagste punt van vlak voor de crisis: in 2008 werd een werkloosheid van 3,6 procent geregistreerd. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag gemeld.

Het CBS telt nu 343.000 werklozen die direct beschikbaar zijn voor werk en ook recentelijk naar werk hebben gezocht. Hun aantal daalde het voorbije kwartaal met zo’n 4.000 per maand.

Vrouwen hebben nu al wel vaker een baan dan vlak voor de crisis. In 2008 werkte bijna 64 procent van de vrouwen, nu ruim 65 procent. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen denkt dat dit komt door hun stijgende opleidingsniveau. Ze zijn gemiddeld al hoger opgeleid dan mannen „en dat verschil neemt alleen maar toe”, zegt Van Mulligen.

De positie van laagopgeleiden (hooguit een diploma vmbo of mbo 1) is flink verslechterd. Waar in 2008 nog 79 procent van hen een baan had, is dat nu 65 procent. Het is voor hen altijd al moeilijk geweest om een baan te vinden, zegt Van Mulligen. „Maar je kunt je voorstellen dat het nog lastiger wordt als je door de crisis geen werkervaring hebt. Dit was de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.”